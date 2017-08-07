Экс-владелец завода «АМУР» оправдан судом

Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM Бывший владелец завода «Автомобили и моторы Урала» («АМУР») Павел Чернавин, подозреваемый в мошенничестве и незаконном получении кредита, полностью оправдан. Такое решение, как передает Деловой квартал (Екатеринбург), принял Ленинский районный суд.

«Невиновен, имеет право на реабилитацию», — сообщила судья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело на Чернавина завели в феврале 2013 года. Изначально ему вменяли злоупотребление полномочиями, но позднее оно было переквалифицировано на более тяжкую статью — мошенничество.

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