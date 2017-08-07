Луна погрузится в земную тень

Москва, , 08:59 — REGNUM Частичное лунное затмение можно будет наблюдать в понедельник, 7 августа, на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Московский планетарий.

«7 августа с 20:24 мск до 22:19 мск состоится частное затмение Луны (…), — говорится в сообщении. — Почти за 2 часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска».

При этом отмечается, что частичное лунное затмение не смогут увидеть жители Чукотки и Камчатки, так как в этих регионах во время частичного затмения уже наступит утро.

В Москве наблюдать явление можно будет за час до его максимальной фазы. В 20:00 мск луна взойдет над юго-восточным горизонтом, уже полностью находясь в полутени Земли, а в 20:24 мск начнется ее погружение в земную тень.

При этом специалисты говорят о том, что жители столичного региона смогут увидеть изменения цвета части лунного диска на бордово-красный.

Отметим, что 21 августа 2017 г. жители 14 штатов США будут наблюдать полное солнечное затмение. Луна полностью закроет солнечный диск на две с лишним минуты. Неполную фазу этого астрономического явления увидят жители Канады, Мексики и Центральной Америки. В восточных районах РФ также можно будет наблюдать частичную фазу затмения.