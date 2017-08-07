Пожары, планы олигархов и новое озеро: обзор СМИ Ямала за неделю

Салехард, , 08:27 — REGNUM Информационное поле ямальских средств массовой информации первую неделю августа было покрыто дымом от лесных пожаров, которые бушуют каждое лето в регионе, начиная с 2012 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ямал горит

СМИ региона писали про самолёт главы МЧС Владимира Пучкова. Он приземлился в ЯНАО 5 августа, сообщает газета «Красный Север». Причина — сложная обстановка с лесными пожарами в автономном округе.

С 23 июля полностью ликвидировано 285 природных пожаров на площади более 118 тысяч гектаров, доложил главе МЧС губернатор региона Дмитрий Кобылкин. «Чрезвычайная ситуация не повлияла на плановые задачи по жизнеобеспечению поселений и районов — в частности, стратегический северный завоз в труднодоступные населенные пункты Ямала проходит по графику и без сбоев», — заявил глава региона.

Дмитрий Кобылкин заметил: фактически только с помощью самолётов и вертолётов со сливными устройствами удалось остановить огонь, приближавшийся к двум национальным поселениям — Хашгорт и Оволынгорт.

Авиация МЧС выполнила 99 вылетов — самолёты и вертолёты провели в воздухе почти 186 часов. На ямальские леса и тундру пролили примерно 9330 тонн воды.

По словам Владимира Пучкова, на Ямале успешно справляются с очагами возгорания благодаря помощи спецавиации из других регионов. Поэтому ведомство планирует усилить тяжёлую авиационную группировку регионального МЧС, а также иной техникой для тушения природных пожаров.

Планы олигархов

Уральский олигарх, глава и акционер крупного холдинга «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) Андрей Козицын присматривается к строительству порта Сабетта, проекту Ямал СПГ, развитию Северного морского пути и Северного широтного хода, сообщают инсайдеры издания «Ura.ru».

Утверждается, что Андрей Козицын посетил с неофициальным визитом Сабетту еще в июле. «Он вернулся очень воодушевленный и поручил изучить вопрос о целесообразности вхождения в проект», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин планирует строить в регионе вышеуказанные грандиозные проекты из российских материалов. Напомним, УГМК объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности, расположенных в нескольких регионах России.

Напомним, ОАО «Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно — Тамбейского месторождения. Начало производства СПГ запланировано на конец 2017 года. Акционерами ОАО «Ямал СПГ» являются ПАО «НОВАТЭК» (50,1% акций), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).

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Озеро «было и сплыло»

Уникальное озеро с водой голубого цвета появилось в песчаном карьере в Новом Уренгое, сообщает «Ямал-Регион». Аборигены назвали его «Голубое». Образовалась акватория на месте песчаного карьера. Некоторые уренгойцы рискнули туда окунуться, хотя данный искусственный водоем не предназначен для купания. На предприятии, которое занимается разработкой песчаного карьера, связали появление озера с обилием снега и талых вод минувшем сезоне. Но согласно технологии разработки песчаных карьеров, воды в них быть не должно. Поэтому здесь запланированы работы по водоотведению — озеро осушат. «Голубое озеро останется только в воспоминаниях о лете 2017 в Новом Уренгое», — сообщает городской паблик в соцсети.

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