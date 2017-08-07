Две компании на одного Кабана: фитокомплекс «Водные сады» появится в Казани

Казань, , 05:36 — REGNUM

На госконтракт по проектированию первого этапа благоустройства набережной системы озёр Кабан претендуют сразу две компании — московское ООО «Гипромоспроект» и ГУП «Татинвестгражданпроект» из Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на протокол рассмотрения заявок.

Первым этапом благоустройства будет озеро Нижний Кабан, которое входит в программу «Реализация мероприятий по развитию общественных пространств в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2017 год». Средства выделяются из бюджета республики.

Оба претендента на госконтракт уже сталкивались в рамках другого тендера. Тогда, несмотря на стоимость услуг московской компании ниже, чем у казанской, победил ГУП. Опыт был оценён выше. В этот раз ситуация схожая. ООО готово выполнить работы за 5,1 млн рублей, а татарская компания запросила максимальную цену открытого конкурса — 5 343 680 рублей. У последней опыт исполнения подобных контрактов — 54, а у ООО его нет. К тому же обеспеченность трудовыми ресурсами опять же не в пользу ООО — шесть против 681. Окончательные итоги заказчик в лице ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» подведёт 7 августа.

Основанием для проектирования станет эскизный проект, ранее выполненный компанией «Туренскейп». В рамках госконтракта победитель должен будет разработать проект благоустройства набережной правого берега озера Нижний Кабан от площади фонтанов вблизи театра им. Г. Камала и до моста на улице Назарбаева. Кроме того, предполагается провести работы на участках набережной, которые соединяют правый и левый берега. Исполнитель должен будет учесть в проекте не только пешеходные дорожки, но и пирс, экопарковку, смотровую платформу, а также фитокомплекс «Водные сады»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе проходит реабилитация системы озёр. Так, в середине июля были подведены итоги тендера на государственный контракт по очистке и углублению, а также ремонту дамбы.

Победителем стало ООО «Татмелиоводстрой», которое готово выполнить работы за 248,75 млн рублей, то есть на 1,25 млн рублей ниже начальной цены контракта. Второй участник ООО «СК «Созидание» готово было снизить цену только на один рубль от начальной заявленной заказчиком. Из бюджета Татарии на оплату контракта планировалось потратить 250 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Выполнить работы победитель должен будет с даты заключения контракта по 31 декабря 2017 года. В задачи компании войдёт очистка и углубление системы озёр, капитальный ремонт дамб и водопроводного сооружения, а также устройство рассеивающего узла подачи воды.

Аукционная документация не содержит указаний на названия озёр и их количество.

Напомним, на сегодня в Казани в активной фазе находится реализация проекта реабилитации системы озёр Лебяжье.

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