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Названы место и дата похорон экс-солиста «Иванушек International»

Общество

«Олега Яковлева похоронят завтра на Троекуровском кладбище»

Названы место и дата похорон экс-солиста «Иванушек International»
Dmitry Rozhkov
Экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев на празднике «Лучший город Земли» в р-не Гольяново (Москва)

Москва, 6 августа 2017, 20:59 — REGNUM  В понедельник, 7 августа, на Троекуровском кладбище Москвы будет похоронен бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Об этом сообщил РИА «Новости» исполнительный продюсер центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов.

«Олега Яковлева похоронят завтра на Троекуровском кладбище», — сообщил он.

Ранее подруга певца Александра Куцевол сообщила, что бывшего солиста группы «Иванушки International» кремируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня в одной из больниц Москвы скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Артист находился в реанимации из-за пневмонии.

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