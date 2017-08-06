Петицию против жены Макрона подписали более 170 тыс. французов

Париж, , 20:46 — REGNUM Петицию против предоставления супруге президента Франции Эммануэля Макрона Брижит официального статуса первой леди подписали более 170 тысяч человек. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Лидер общественного движения «Национальное равенство», который является автором петиции, считает, что у Брижит Макрон и так есть несколько помощников.

«Нет ни одной причины, по которой супруга главы государства должна получать деньги налогоплательщиков», — говорится в тексте петиции.

Отметим, что петиция обнародована на платформе Change.org.

23 июля исследовательский центр Ifop провел опрос для французского издания Journal du Dimanche, согласно которому, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился за месяц на 10% (с 64 до 54%).

По мнению экспертов, падения рейтинга произошло на фоне широкой критики со стороны противников и поддерживающих их СМИ, вызванной рядом решений президента о сокращении бюджета. Некоторые принятые Макроном меры были названы «драконовскими».