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В Венесуэле арестованы 7 человек, подозреваемые в нападении на военную базу

Общество

«Нападавшие (...) пытались украсть с базы оружие»

В Венесуэле арестованы 7 человек, подозреваемые в нападении на военную базу
George Hodan
Арест

Каракас, 6 августа 2017, 19:59 — REGNUM  В Венесуэле подавлено «вооруженное восстание» против президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на местные власти.

«Нападавшие (…) пытались украсть с базы оружие, — говорится в сообщении. — Семь человек арестованы».

Ранее в соцсетях был обнародован короткий видеоролик, на котором группа офицеров заявила о начале противодействия «кровавой тирании».

6 августа агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что на военной базе Вооружённых сил Венесуэлы совершен террористический акт.

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