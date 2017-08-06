Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили потасовку в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 19:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге произошла потасовка между фанатами футбольных клубов «Зенит» и «Спартак». Об этом сообщает в воскресенье, 6 августа, «Р-Спорт».

"Болельщики московского «Спартака» сошлись в потасовке с поклонниками «Зенита» на подходе к стадиону «Санкт-Петербург» перед матчем 4-ого тура чемпионата России по футболу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что небольшую стычку между футбольными болельщиками локализовали сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург Арена» 6 августа. Начало матча в 20:00 мск.

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