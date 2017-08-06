Следствие назвало причину убийства директора «Океанариума» в Москве

Москва, , 12:11 — REGNUM Следствие назвало возможную причину убийства генерального директора и совладельца московского «Океанариума» в «Крокус Сити» Андрея Чернова. Соотвествующее заявление сделала сегодня, 6 августа, старший помощник руководителя Главного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе связанную с предпринимательской деятельностью», — сказал Иванова.

Она также отметила что дело об убийстве Чернова передано в управление по расследованию особо важных дел.

Напомним, убийство было совершено 4 августа утром. Чернов вышел на пробежку в Суворовском парке. Киллер подстерегал его на маршруте и произвёл в Чернова пять выстрелов. Все пули попали в цель.

Тело Чернова обнаружила местная жительница, которая выгуливала собаку. Около 10:00 она услышала звуки выстрелов и пошла посмотреть, что случилось. Бездыханный Чернов, одетый в шорты, майку и кроссовки, лежал на велодорожке.

Про Чернова известно, что он являлся одним из учредителей и генеральным директором океанариума в «Крокус Сити». Он родился в 1964 году в Уфе. Закончил Военный институт сил воздушной обороны имени Бегельдинова в Казахстане. Океанариум со своими партнёрами он открыл совсем недавно — в декабре 2016 года.