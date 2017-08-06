Глава Калуги увидел в Кирове приоритеты городского благоустройства

Калуга, , 12:08 — REGNUM Председатель Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое 5 августа провел в Кирове президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В работе заседания также участвовали министры федерального правительства, руководство администрации президента РФ, депутаты Государственной Думы и совета Федерации, главы регионов и муниципалитетов.

«Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти. Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития, — подчеркнул Владимир Путин.

Члены Совета рассмотрели первые результаты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На заседании также обсуждались вопросы участия населения в осуществлении местного самоуправления.

«Одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, — это благоустройство. Мы приступили к реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Из бюджета в текущем году на эти цели выделено 25 миллиардов рублей, — отметил Владимир Путин. — Напомню: когда мы запускали этот проект, его принципиальным условием было участие жителей в определении приоритетов благоустройства. Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учётом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, так, как это действительно нужно людям, а не так, как удобно тем, кто организует работы. В тех муниципальных образованиях, где жители активно включаются в работу по благоустройству, формируется действительно современная среда для жизни и бережное, ответственное отношение людей к своему двору, к своей улице и к городу в целом».