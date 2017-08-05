Врач разбила голову младенцу: самое обсуждаемое на Урале

Екатеринбург, , 19:11 — REGNUM В Екатеринбурге сегодня, 5 августа, разгорелся очередной скандал, в котором оказались замешаны медицинские работники. Патронажный врач пришла на дом к девочке, которой не исполнилось и месяца, и, переворачивая на живот, ударила её об пеленальный столик, сообщают местные СМИ.

Тревогу подняла мать девочки Виктория. В социальных сетях она заявила о том, что врач пришла к ним на 40 минут раньше и требовала, чтобы её впустили. Затем, по словам Виктории, медик влетела в комнату и, переворачивая девочку на живот, не зафиксировала её голову. В результате девочка «со всей дури» ударилась головой о бортик пеленального столика.

На крики Виктории медик ответила, что ничего страшного не произошло, дала советы и ушла.

Как пишет издание E1.Ru, девочка наблюдается в детской поликлинике №2. При этом пришедшая врач заменяет их участковую, которая сейчас находится в декрете.

Девочку пришлось отвезти в больницу, где у неё диагностировали рассечение лобной кости и тупую травму головы.

Виктория пока не планирует обращаться в полицию, она надеется решить вопрос с руководством поликлиники. А тем временем публикациями в СМИ уже заинтересовался Следственный комитет. Сейчас ведомство устанавливает личность врача и ведёт проверку обстоятельств ЧП.

В самой поликлинике корреспонденту ИА REGNUM пока не прокомментировали произошедшее. А тем временем, местные жители негодуют на форумах и в социальных сетях. Они просят сообщить им имя и фамилию врача, чтобы в дальнейшем оградить от неё своих детей, а также советуют родителям травмированной девочки подавать в суд.