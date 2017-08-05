Судьба детей после развода с иностранцами: «Для России — особый случай»

Москва, , 12:52 — REGNUM В последние годы в СМИ всё чаще находят отражение скандалы, связанные с определением места жительства детей, родители которых являются гражданами разных государств. Особую актуальность проблема международных разводов имеет для России — как показывает практика, суды иностранных государств крайне редко дают разрешение ребенку выехать с родителем — гражданином РФ. В случае с Россией ситуация усугубляется тем, что РФ присоединилась к так называемой «Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей» позже, чем прочие государства. О складывающейся в России правовой практике, связанной с международным бракоразводным процессом, корреспонденту ИА REGNUM 5 августа рассказала председатель Коллегии адвокатов Павла Астахова Виктория Данильченко.

«Как показывает практика, суды иностранных государств крайне редко дают разрешение ребенку выехать в Россию с родителем — гражданином России. Чаще всего полную опеку над ребенком получает родитель — гражданин иностранного государства», — заявила Данильченко.

«При таких обстоятельствах родитель из России для защиты своих прав должен обращаться с иском о месте жительства ребенка в российские суды. Однако для того, чтобы решение российского суда было исполнено надлежащим образом, важно, чтобы ребенок на момент подачи иска и рассмотрения иска в РФ, находился в России», — указала она.

Международные браки и разводы и связанные с ними скандалы, давно стали обычным делом в международной практике. В связи с этим еще в 1980 году была принята «Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей», разработанная Гаагской конференцией по международному частному праву. Однако Россия присоединилась к этой конвенции только 28 июля 2011 года, а вступила в законную силу на территории РФ она 1 октября того же года, отметила Данильченко.

«Такие дела являются сложными, так как достаточной, наработанной судебной практики не так много, плюс это осложнено применением положений Конвенции. А в этих положениях нужно уметь хорошо разбираться», — указала председатель Коллегии адвокатов Павла Астахова.

В связи с тем, что Россия присоединилась к Конвенции в части похищения детей со всеми странами в разное время, это серьёзно отразилось на судебной практике. При этом неоправданные негативные последствия возможны как для одной, так и для другой стороны. Так, показательной в практике Данильченко стала недавняя история о том, как ребенка, рожденного на Кипре в браке с гражданином Кипра оставили проживать с матерью — в этом случае в России, — несмотря на то, что Кипрский суд вынес решение о том, что ребенок был похищен ею.

«Мать ребенка получила от отца разрешение на кратковременный выезд с ребенком в Россию. Вернувшись с ребенком домой, она решила остаться в России. Отец в Республике Кипр обратился в соответствующие органы с заявлением о возвращении ребенка, в связи с похищением сына матерью. Также отец обратился в Тверской районный суд г. Москвы с заявлением о возврате ребенка в Республику Кипр. Выслушав объяснения сторон по делу, изучив представленные доказательства, суд отказал в удовлетворении требований отцу о возврате ребенка», — рассказала Даниленко.

«Отказом судом отцу ребенка и послужил тот факт, что Россия хоть и присоединилась к Конвенции, но с Республикой Кипр конкретно это присоединение произошло позже, на что и сослался суд. Кроме того, ранее судом уже определили место жительства ребенка с матерью. Также суд не согласился с доводами отца о том, что перемещение ребенка и его нахождение в Российской Федерации было незаконно, так как данный вывод противоречил представленными матерью доказательствами», — указала адвокат.

Отказ в возвращении ребёнка может произойти и по ряду иных оснований: если в стране не действуют положения Конвенции, если страна, в которой ребенок находится, является его привычным местом жительства, а также если существует серьезный риск того, что возвращение ребенка создаст для него угрозу получения физического или психологического вреда. Наконец, отказ будет иметь место и в случае возражения ребенка против возвращения, если он достиг уровня зрелости, при котором нельзя не принимать в расчет его мнение. В Российской Федерации этот возраст определен в 10 лет.

«Для того, чтобы обезопасить себя от подобного рода судебных разбирательств, целесообразно заключать соглашения об определении места жительства ребенка. Такое соглашение, в случае возникновения спора, будет иметь существенное значение для разрешения дела по существу», — заключила адвокат.

Добавим, что данная категория дел рассматривается в соответствии с положениями гл. 22.2 ГПК РФ — «Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора РФ».