Суд США: Убийство мирных иракцев — это не преступление

Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Один из сотрудников компании Blackwater, осужденных за расстрел в 2007 году в Багдаде большой группы мирных жителей, признан невиновным, сообщает 4 августа информационное агентство Reuters.

Такой вердикт был оглашен апелляционным судом федерального округа Колумбия, заодно признавшим слишком суровыми приговоры, вынесенные другим обвиняемым в убийстве мирных иракцев.

По информации агентства, в 2014 году вашингтонский суд приговорил нескольких сотрудников частной военной компании Blackwater к длительным срокам заключения. После решения апелляционного суда эти приговоры подлежат пересмотру.

Агентство Reuters уточняет, что речь идёт об инциденте, случившемся во время проезда колонны автомобилей посольства США по площади Нисур в Багдаде. Охранявшие колонну наёмники из компании Blackwater сочли подозрительными группу местных жителей и открыли по ним огонь. В результате были убиты 14 человек, ещё больше мирных прохожих получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

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