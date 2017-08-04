На границе между Мексикой и США выросла смертность среди мигрантов

Женева, Швейцария, , 19:44 — REGNUM В текущем году смертность среди мигрантов, пытающихся пересечь американо-мексиканскую границу, увеличилась на 17% в сравнении с 2016 годом, согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), 4 августа сообщает Associated Press.

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С января по июль 2017 года на американо-мексиканской границе погибли 232 мигранта, в аналогичный период 2016 года количество погибших насчитывало 204 человека.

Только в июле текущего года пограничные патрули обнаружили 50 тел погибших, включая 10 тел, найденных в грузовике в Сан-Антонио (штат Техас).

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Главными причинами гибели людей, по мнению представителей МОМ, являются жаркая погода и выход из берегов реки Рио-Гранде.

Напомним, протяженность общей границы между США и Мексикой составляет более 3 тыс. километров. Администрация президента США Дональда Трампа намерена воздвигнуть пограничную стену, стоимостью более $20 млрд, чтобы через три года полностью закрыть примерно 50% от общей протяженности границы с Мексикой.

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