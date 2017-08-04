Наркодилер из Югры избежал смертной казни в Индонезии

Сургут, Югра, , 18:44 — REGNUM Житель Югры, попавшийся с тремя килограммами гашиша в Индонезии, избежал смертной казни, которая применяется в этой стране относительно наркодилеров. Об этом гражданин сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«31 июля мне вынесли приговор. По закону Индонезии дело могло закончиться смертной казнью. Судьи, приняв во внимание некоторые факты, решили снизить меру пресечения и приговорить меня к 17 годам лишения свободы», — пишет в соцсети югорский наркодилер.

Напомним, жителя Сургута задержали в декабре 2016 года на Бали (Индонезия) с тремя килограммами гашиша в тюбиках из-под зубной пасты. В Индонезии за данное преступление предусмотрена смертная казнь. Однако 11 июля индонезийская прокуратура запросила для него 20 лет лишения свободы.

Отметим, 30-летний сургутянин, несмотря на суровость наказания, регулярно выходит в интернет и даже открыл в тюрьме кафе: в родном югорском городе он работал поваром в ресторане.

Сам Роман отмечает, что дополнительно к 17 годам лишения свободы ему назначен штраф в размере $200.000. Либо он может провести в тюрьме дополнительных четыре месяца.

«Аппеляцию возможно подать в течении 7 дней. Но мы этого делать не станем. На это есть несколько причин, главная из которых — низкая вероятность улучшения положения, при этом обойдётся это минимум в два раза больше, чем было уже потрачено. А потрачено на адвоката и организацию защиты — более $20.000. Никаких сделок и взяток представителям власти сделано не было. Просили слишком много», — сообщает Роман.

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