Агенты, альянсы и «Выль Кар»: кто взял президентские гранты в Поволжье

Чебоксары, , 18:39 — REGNUM В России раздали президентские гранты на 2,25 млрд рублей. Поддержку получат 970 некоммерческих организаций (НКО) из 79 регионов. Среди победителей — некоммерческие и религиозные организации, благотворительные фонды, ассоциации, некоммерческие партнёрства. Больше всего грантов будет направлено на реализацию проектов по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни. В регионы Поволжья будет направлено 314 млн рублей на 183 проекта, наибольшее число поддержанных заявок — по социальной тематике и в сфере образования, науки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В десятку регионов РФ по числу победителей вошли четыре поволжских: на четвёртом месте — Пермский край (32 проекта), на шестом — Нижегородская область (25 проектов), на восьмом — Самарская область (21), замыкает топ-10 Татария (20 проектов). Лидером является Москва (181 проект).

Поволжье в целом получит на 183 общественно значимых проекта 314 млн «президентских» рублей. Из них половина средств уйдёт в три региона: Пермский край, Самарскую и Нижегородскую области. Самые дорогие гранты в ПФО разработали Сарапульская епархия РПЦ в Удмуртии (10,3 млн рублей) и Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани» в Пермском крае (около 9,5 млн рублей). По объёму выделяемых средств проекты входят в первую двадцатку в России. Напомним, самый большой грант получил российский театральный фестиваль «Золотая маска» — 50 млн рублей.

Наибольшее число проектов в Поволжье будет реализовано в социальной сфере и образовании (по 24 проекта), на третьем месте по популярности — грантовое направление по охране здоровья граждан и пропаганде здорового образа жизни. В топ-5 также вошли проекты по сохранению исторической памяти и поддержке семьи, материнства, детства. Меньше всего проектов победило в сфере общественной дипломатии (2) и по вопросам межнационального, межрелигиозного согласия (7). Отметим, на ПФО, где половина регионов — национальные республики — приходится четверть проектов-победителей, направленных на укрепление межнационального согласия.

Максимальный размер гранта в Поволжье получит религиозная организация — Сарапульская епархия РПЦ в Удмуртии. Они предложили за 10,3 млн рублей создать Музей истории религии и национальностей Прикамья, снабдив проект очень эмоциональным описанием.

«Российское общество оказалось под массовым влиянием восточных и западных практик, зачастую и чуждых, и вредных не только человеку, и всему обществу, всей русской государственности. Пусть не всегда по злому умыслу, а неведению: новый год — не от Рождества Христова, а какого-то восточного животного; в поздравлениях к Рождеству Иисус Христос уже не упоминается, а само Рождество — повод для гаданий; Святое Богоявление подменяется купанием в проруби; Масленица — не Прощёное воскресение перед Великим постом, а сжигание чучел — и это только те позиции, где подменяется культурный код национальных традиций, а еще день Святого Валентина, фестиваль Холики, Хэллоуин… К этим всероссийским вызовам добавляются анекдоты от местной безграмотности: имена собственные не переводятся! Нью-Йорк, Неаполь, Новгород на любом языке мира Нью-Йорк, Неаполь и Новгород! Не Выль Кар (Новый город, ИА REGNUM)!!! У нас же и удмуртские карты, и удмуртские указатели на дорогах. В отличие от других регионов России, не использующих кириллицу, — не иное, понятное написание, а именно перевод. Как и то, что 125 лет назад судом при рассмотрении Мултанского дела было установлено изжитие семейно-родовых культов у удмуртов… Неужели национальную удмуртскую культуру невозможно представить без языческих капищ? Или опять кто-то пошел по лёгкому пути? А путь еще и оплачиваемый за счет бюджетов и любой центр удмуртской культуры — муниципальное либо государственное учреждение, с шаманом, куалой и оберегами», — экспрессивно обращаются авторы проекта, предлагая своё решение проблеме — создание музея.

Заявлено, что в музее «в разных формах от выставок и бесед за круглым столом до научных конференций для самых разных кругов, от школьников до профессоров будут рассматриваться вопросы и религии и национальностей». Здесь планируется представить истории 20 разрушенных из 21 городского храма, а также снесенных мечети и синагоги.

Лидером по числу поддержанных проектов и общей сумме грантовой поддержки стал Пермский край: одобрены 32 заявки на 65 млн рублей. Примечательно, что максимальную сумму гранта (около 9,5 млн рублей) получил признававшийся ранее «иностранным агентом» фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани», который затем был исключён из реестра.

Данный центр предложил «конструктор для новой деятельности ресурсных центров поддержки социально ориентированных НКО в регионах РФ», заявив об участии 14 регионов. Формулировка довольно расплывчата: проект «нацелен на повышение знаний и навыков специалистов СОНКО» «с помощью запуска основной целевой группой — ресурсными центрами поддержки СОНКО — новых услуг для СОНКО на основе методических, информационных и обучающих материалов, максимально соответствующих актуальным потребностям». Выясняется, что авторы понимают под этим, в частности, обучающие материалы, которые в той или иной степени плодятся в регионах: «справочники для консультантов РЦ, пакеты форм документов для НКО, сценарные решения и презентации для публичных мероприятий, учебные комплексы для обучения, электронные базы данных и алгоритмы отбора и тиражирования успешных практик».

На втором месте в рейтинге — Самарская область, где на 21 проект будет направлено 47,9 млн рублей. При этом самый большой грант взял региональный благотворительный фонд «Самарская губерния», получивший в 2016 году статус иностранного агента. Согласно данным Минюста РФ, среди источников финансирования фонда — организации из Великобритании и США, вид политической деятельности — «обращения к государственным органам, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов».

Фонд запросил 7,16 млн рублей на проект «Альянс «Серебряный возраст»: ресурсные центры по работе со старшим поколением». Заявляется, что «в результате проекта будет оказана информационная, консультационная и методическая поддержка ресурсным центрам, НКО» и что «проект будет открыт для вхождения новых территорий и организаций из других регионов, что даст возможность расширять состав Альянса».

Образовательные проекты с высоким размером грантов есть и в других регионах ПФО. К примеру, в Пензенской области максимальный размер гранта получила НКО, которая планирует распространять свой опыт, консультировать, организовывать «просветительские поездки» и всячески поддерживать другие НКО по вопросу создания целевого капитала — региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз». Фонд получит 7,86 млн рублей — это почти половина грантовой суммы, которые получили пензенские НКО. В Ульяновской области за предложенные «форматы образовательных и просветительских мероприятий» по «развитию гражданской активности у молодёжи» максимальный грант выделят общественной организации «Молодёжный инициативный центр»: почти за 3 млн рублей здесь планируют «выстроить качественное сопровождение молодых людей и предоставят для всех участников возможности для самообучения и реализации своих инициатив».

Нижегородская область, которая замыкает тройку лидеров, на 25 проектов НКО получит 46,7 млн рублей. Максимальная сумма — 5,8 млн рублей, которые выделяются местному Центру поддержки и развития музеев на создание на базе вуза кабинета-лаборатории для юных физиков.

На четвёртом месте идёт Саратовская область: президентские гранты получили 19 проектов, общая сумма поддержки составила 34,7 млн рублей. Самый большой размер гранта — у детского благотворительного фонда «Савва», который предложил молодёжный экологический проект «Экотория» с охватом семи регионов и с замахом на решение проблем Волги. Помимо теоретической части (семинаров, лекций), он предполагает мониторинг экологической ситуации на Волге под руководством учёных, итоги которого будут переданы в федеральный парламент для работы по программе спасения Волги.

В Татарии из 20 победителей больше всех средств выделят на этноколлекцию «Сказки Поволжья» — 2,87 млн рублей. Грант получит АНО «Детская анимационная студия «Татармультфильм». Согласно ЕГРЮЛ, в Татарии на сегодня существует две компании «Татармультфильм». Одна в форме общества с ограниченной ответственностью, а вторая — как раз детская студия в форме НКО. Обе имеют один и тот же юридический адрес, отличается только номер кабинета. Учредителем детской студии, созданной 16 декабря 2011 года, является Марат Башаров. В ЕГРЮЛ он также фигурирует как индивидуальной предприниматель. В данной форме Башаров зарегистрирован с 1 сентября 2015 года и занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Дополнительные виды деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Читайте также: Почти три миллиона на сказки Поволжья: обзор грантов НКО по Татарии

По грантовому проекту планируется создать портал с этносказками татарского, чувашского, марийского, мордовского и удмуртского фольклора. По данным издания «Бизнес-онлайн», проект-победитель «вырос из другой успешной идеи, уже реализованной в Татарстане», который также является интерактивной мультимедийной библиотекой.

Сразу два гранта выиграли местные казачьи общества за проекты по сохранению исторической памяти. На 644 тыс. рублей создадут передвижной познавательный аттракцион «Казачья слобода», за 1,05 млн рублей будет организован второй молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции «Тысячелетие Руси. Императорская эпоха».

В продолжение национальной тематики можно выделить проект из Кировской области: национально-просветительская организация «Дом дружбы народов» предложила создать первый межрегиональный культурный центр кряшенов и провести этнографическое исследование. Отмечается, что ранее в Кировской области не проводилось научное изучение кряшенов, не предпринимались усилия по сохранению языка и традиций.

«Сами же кряшены — очень скромный народ. Вместе с тем, согласно данным Союза кряшенов России, неофициально представителей этого народ в России насчитывается более 300 тыс. человек. Официально кряшенов по переписи 2010 года 34 822 тысяч человек (для сравнения: ненцев — 41 тыс., чукчей — 15 908, хакасов — 72 759, хантов — 30 903)», — говорится в описании проекта, на который выделяется 2,2 млн рублей.

Что касается межнациональной тематики, то в Ульяновской области заявила о себе еврейская национально-культурная автономия, которая за 1,25 млн рублей проведёт международный фестиваль еврейской культуры. Всего президентские гранты получили семь ульяновских проектов, общая сумма — почти 13 млн рублей. В Мордовии наибольший размер гранта (2,2 млн рублей) получил «Клуб интеллектуального творчества Саранска», который проведёт для молодёжи стран СНГ и Восточной Европы Кубок наций по интеллектуальным играм «Дружба народов».

Аутсайдером рейтинга по числу грантовых средств является Чувашия, где на четыре проекта выделят 4,76 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше половины этой «региональной» суммы — 2,486 млн рублей — выделяется региональной экологической общественной организации «Зелёный город» на «Общественный экологический контроль». Практически неизвестная широкой общественности экологическая организация вызвала пристальный интерес у чувашских общественников, которые «совершенно не помнят эту экологическую организацию» и провели собственное расследование, выяснив, что в числе учредителей — представители бизнеса, экс-чиновники, причастные к деятельности «Молодой гвардии» в Чувашии. Было отмечено, что один из учредителей ранее мог быть судим за мошенничество.

Читайте также: К президентскому гранту в Чувашии предлагают скинуться на «Зелёный город»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские гранты для НКО выделяются с 2006 года. До недавнего времени в России работал девять грантооператоров, каждый из которых занимался конкретным направлением. В 2017 году глава государства РФ Владимир Путин утвердил новую систему распределения грантов, согласно которому был учреждён единственный грантооператор — Фонд президентских грантов.

Список НКО и проектов-победителей регионов Поволжья