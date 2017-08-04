Татары создали Милли шуру, а банки меняют ассоциацию: обзор

Казань, , 18:25 — REGNUM

Неделя в Татарии началась с подведения итогов по президентским грантам. В этот раз татарским НКО одобрили не четыре проекта, как на первом этапе 2016 года, а 20. Кроме того, именно 31 июля завершился приём документов на муниципальные выборы в 38 районах Татарии. Практически незаметно для широкой общественности прошли такие события как планируемый выход из Ассоциации российских банков (АРБ) крупного банка из Казани и банкротство некогда крупнейшей сети газетных киосков в столице Татарии. Самым же важным событием недели стал VI съезд Всемирного конгресса татар, где в очередной раз за это лето был поднят вопрос договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью.

На сказки — три миллиона, на детей-сирот — 200 тысяч

Хотя в этом году на первом этапе конкурсов на президентский грант в победители прошло в пять раз больше кандидатов, но процент отсева всё равно был огромным. Порядка 180 татарских проектов или не были допущены до экспертизы, или не получили поддержки. Но Фонд президентских грантов пообещал всем участникам, что не прошли по количеству баллов, подготовить анализ типовых ошибок. Кроме того, тех, кому не повезло, пригласят на семинары и вебинары для подготовки заявок на второй конкурс. Вполне вероятно, что некоторые проекты будут представлены и на следующем конкурсе.

Татарским лидером первого конкурса стал проект по созданию этноколлекции «Сказки Поволжья». На него выделено 2 873 579,1 рубля. Грант получит АНО «Детская анимационная студия «Татармультфильм». Самой скромной оказалась АНО «Центр нравственного воспитания детей и молодежи Казани «АКМЕ». Она запросила и получила на проект адаптации детей-инвалидов инновационными медийными средствами всего 202 210 рублей.

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По направленности в числе победителей из Татарии лидировали проекты по сохранению исторической памяти. Их отобрали пять.

Кресло одно, кандидатов трое

Центризбирком Татарии 31 июля закрыл регистрационный «шлагбаум» для кандидатов, желающих получить один из 155 мандатов в представительных органах власти районов региона. К этому моменту о своём желании принять участие в выборной кампании заявили 472 кандидата. Из них партиями выдвинуты 411. Больше всего планируют «взять» мест представители ЛДПР — 138 кандидатов и «Единой России» — 130. А КПРФ, в свою очередь, оказалась менее активной — всего 46 претендентов в 38 районах. Третье место по числу выдвинутых кандидатов досталось «Справедливой России» — 73.

Пока регистрацию прошли меньше половины из заявленных кандидатов. В крупных городах региона на 10 сентября выборов не назначено. Самая же крупная предвыборная кампания намечена на 2019 год. На него запланированы выборы депутатов Госсовета РТ. А ещё через год в Татарии будут выбирать главу региона.

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1 августа секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин провёл совещание с руководителями исполкомов местных отделений. На нём он поставил задачу провести предстоящие избирательные кампании честно, учитывая изменения, внесённые в федеральное законодательство.

«Конечно, в сентябре в республике состоятся только дополнительные выборы, но, тем не менее, упрощать избирательную кампания нельзя. Наша задача — провести выборы честно и сохранить число мандатов», — заявил он.

Прощай, АРБ?

На этой неделе появилась информация в казанских и федеральных СМИ о том, что среди семи банков, планирующих выход из Ассоциации российских банков (АРБ), есть и казанский «Ак Барс». Сам банк официального комментариях по этому поводу не обнародовал, но издание «БИЗНЕС Online» цитирует комментарий пресс-службы банка: «Банк всегда осознанно подходит к решениям, как по участию в каких-либо ассоциациях и сообществах, так и по выходу из них. На принятие нами решения о выходе из АРБ влияют многие факторы, среди которых дальнейшие перспективы развития и состав участников, а также возможности для обсуждения и решения отраслевых вопросов в диалоге с профессиональными участниками.

«Коммерсант» пишет о том, что банки могут перейти в ассоциацию банков «Россия».

Газетные киоски «обанкротили»

По решению Арбитражного суда Татарии банкротом была признана некогда крупнейшая сеть газетных киосков Казани «Горпечать». Долги компании на момент открытия конкурсного производства составили 17,6 млн рублей, но список кредиторов растёт.

Иск о банкротстве был подан ООО «Агентство розничной торговли «Альянс», которому ЗАО задолжало более 11 млн рублей. Следующее заседание суда, на котором заслушают отчёт управляющего, пройдёт 19 января 2018 года.

Газета «Коммерсант» цитирует участников рынка, уточнивших, что вероятное развитие событий — это «перевод» киосков на другие юрлица.

«Сеть газетных киосков «Горпечать» ранее контролировалась администрацией Казани. Изначально киоски находились в управлении «Союзпечати» Министерства связи СССР. В 2007 году сеть «Горпечать» приобрела московская группа компаний «Альянс», которая активно скупала точки распространения периодической печати в регионах», — сообщает издание.

Татары сказали своё «фи» Вашингтону

3 августа было ярким на политические выпады и громкие заявления. VI съезд Всемирного конгресса татар был таким «громкоголосым», что докатился и до Вашингтона, и до Кремля. Политику США по отношению к России участники съезда осудили, а президент страны Владимир Путин был несколько раз упомянут с нотами «восторга», в том числе и в резолюции съезда.

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«Поддерживаем курс руководства Российской Федерации по отстаиванию интересов страны на международной арене, обеспечению реализации Стратегии государственной национальной политики, программных мер, направленных на сохранение и развитие языков, культур и традиций народов, проживающих в России, формирование общероссийской гражданской идентичности, — говорится в резолюции. — Осуждаем политику санкций по отношению к России со стороны Соединённых Штатов Америки, цинично использующих политические инструменты в конкурентной борьбе, что негативно сказывается на сотрудничестве с европейскими странами, искусственно создаёт обстановку нетерпимости и противостояния».

Общественность ожидала более бурного обсуждения договора по разграничению полномочий между Москвой и Казанью, но этот вопрос не стал основной темой съезда. Делегаты поддержали обращение депутатов Госсовета РТ от 11 июля и заметили, что на важном историческом этапе договор сыграл позитивную роль. Стоит заметить, упомянут он был в прошедшем времени, что косвенно подтверждает, что документ отслужил своё.

Напомним, 11 июля депутаты Госсовета Татарии на заседании единогласно приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу создания специальной рабочей группы по выработке предложений по правовым вопросам договора. Кроме того, они попросили сохранить наименование должности высшей государственной власти в республике и «проработать формы урегулирования возникающих вопросов, касающихся разграничения полномочий между федеральным центром и Татарстаном».

Татария — единственный регион в России, где сохранился институт президентства, хотя федеральный закон давал такую возможность только до 31 декабря 2015 года.

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Важным итогом съезда стало предложение главы Татарии Рустама Минниханова создать новый национальный орган татар — Милли шуру. Предполагается, что он будет избираться на пять лет съездом Всемирного конгресса татар и в него войдут 75 человек, включая зарубежных делегатов. Возглавит Милли шуру вице-премьер республики Василь Шайхразиев. Но не все остались довольны избранным лидером. Татарская писательница Фаузия Байрамова в комментариях «Коммерсанту» заявила, что «Шайхразиев никакой не лидер нации. Это ликвидация конгресса».