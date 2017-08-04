В Саратове Володин объяснил, как решить проблемы обманутых дольщиков

Саратов, , 18:19 — REGNUM В Саратове на встрече с обманутыми дольщиками спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал региональные власти проработать по всем проблемным домам индивидуальные решения в ручном режиме. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Володин заявил, что людей бросать нельзя, и тот, кто с ними это совершил, должен ответить.

Встреча с обманутыми дольщиками прошла в Саратовской областной научной библиотеке. Глава регионального Минстроя Дмитрий Тепин доложил, что в настоящее время все проблемные дома в области разделены на три группы. Первая — это объекты с наименьшими затратами (11 домов), вторая — сложные (6 домов) и третья — оставшиеся дома как наиболее сложные объекты. На совещании выступили также руководители Саратова, Энгельсского и Балаковского районов, проинформировав участников совещания о текущем положении дел по дольщикам в муниципалитетах.

«Были ли разрешения на строительства домов, в то время как уже собрали с людей деньги? Если не было разрешения, а деньги у людей взяли, разве это не мошенничество? Значит это уже сфера деятельности правоохранительных органов, прокуратуры», — отметил на совещании Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что к решению проблемы дольщиков нужно подходить комплексно, по каждому дому провести тщательный анализ и продвигаться поэтапно.

«Нам людей бросать нельзя, и тот, кто с ними это совершил, должен ответить. Деятельность страховых обществ тоже должна быть проверена, чтобы они не теряли денег, предназначенных для дольщиков. И, конечно, к застройщикам тоже нужно большее внимание, чтобы исключать со строительного рынка недобросовестных», — сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, по всем домам должны быть проработаны индивидуальные решения в ручном режиме. Он призвал депутатов нижней палаты парламента страны от Саратовской области взять под свою ответственность каждый проблемный дом и довести его до этапа ввода в эксплуатацию.

«Нужно привлекать к этой работе застройщиков, энергетиков и другие службы. И обязательно вместе с людьми прорабатывать решения и намечать сроки их исполнения. Я готов помогать в этой работе», — заявил он.

Участвовавший в совещании врио губернатора Валерий Радаев пообещал, что работа по дольщикам будет систематизирована, по каждому дому будет решение. В ходе обсуждения было принято решение о проведении ежеквартальных совещаний с участием главы региона и всех ответственных лиц по вопросам дольщиков.

Стоит отметить, что в начале июля Вячеслав Володин провел в Государственной думе парламентские слушания, посвященные проблемам дольщиков, и поиску путей их решения. По итогам слушаний была создана рабочая группа. Кроме того, спикером Госдумы предложено провести в регионах собственные парламентские слушания, чтобы обозначить существующие проблемы и создать «дорожные карты», которые бы максимально учитывали мнения пострадавших людей. Письма с подобными рекомендациями направлены в субъекты РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области проблема обманутых дольщиков стоит особо остро. На сегодняшний день в реестре проблемных домов числится 25 объектов, из них 20 — по Саратову, два в Энгельсе и три — в Балакове. Три тысячи семей остались без квартир и средств. Для завершения строительства всех объектов необходимо почти 2,75 млрд рублей.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область с рабочим визитом. В программе его поездки посещение объектов социально-культурного значения в Балашовском, Балаковском, Вольском, Энгельском районах. Свой визит он начал с осмотра хода строительства Балашовского драматического театра, в котором уже ведутся отделочные работы, ознакомился с благоустройством парка и пообщался с актерами и представителями театральной общественности Балашова. Вместе с местными жителями он принял решение о размещении детской площадки на территории будущего парка. Кроме того, в сквере появится зона отдыха, зеленый уголок, а также спортивная площадка, на которой в зимнее время будет залит каток.

«Очень важно сразу, вместе с балашовцами, определить, где будут располагаться эти площадки. Потом ведь уже не переделаешь!» — отметил председатель Госдумы РФ.

«Теперь у вашего театра сразу три площадки: большая, малая и летняя эстрада. Это расширяет возможности. Врио губернатора Валерий Радаев постоянно бывал на объекте, внимательно следил за ходом строительства. Правильный путь выбрали ‑ и теперь почти все готово. Спасибо общественному совету, что постоянно контролировал процесс строительства. Чиновникам — не расслабляться. Готовьтесь к будущему фестивалю. Главное, чтобы этот праздник был доступен для жителей Балашова. Ни в коем случае нельзя завышать цены на билеты или создавать их искусственный дефицит», — сказал Вячеслав Володин.

Балашовский драматический театр должен быть готов к концу августа. Новая площадка будет открыта первым фестивалем «Театральное Прихоперье».

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