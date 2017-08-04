Челябинка застряла на Кипре после ДТП

Челябинск, , 17:59 — REGNUM На Кипре 57-летняя челябинка оказалась в больнице. Её сбила нетрезвая «автоледи», сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Ларнаке в районе отеля Flamingo Beach Hotel. Женщина переходила дорогу, и в этот момент её сбил автомобиль. После проведенного теста в крови водителя, 28-летней жительницы Кипра, был обнаружен алкоголь в дозе, превышающей допустимую концентрацию. Челябинка получила многочисленные, в том числе серьёзные, травмы: закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. В настоящее время она находится в больнице в городе Никосия. Пациентку, ввиду ее тяжёлого состояния, ввели в искусственную кому.

Сотрудники медучреждения Никосии заявили, что примерно через неделю пациентка будет способна перенести перелёт на родину, стоимость затрат составит порядка 50 тыс. евро. Родственники женщины сообщили, что таких средств у них нет. В настоящее время выясняется, возможно ли покрыть сумму за счёт страховки.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил областному Минздраву обратиться в клинику Никосии с запросом о состоянии челябинки. Также направлено обращение в адрес руководства федерального Минздрава с просьбой организовать спецборт для авиаперелёта на Кипр с целью забрать жительницу Челябинска и привезти на Южный Урал. Однако сделать это лишь после определения возможности совершить перелет пациентки. Решение о транспортировке будет принимать консилиум кипрских врачей.

Напомним, трагический случай с челябинским туристом произошел 18 августа 2014 года. Молодая пара челябинцев после свадебного путешествия на курорты Испании возвращалась в Челябинск. Во время полета в самолете у парня случился сердечный приступ. Уже во время полета оказавшийся врачом-реаниматологом попутчик начал оказывать медицинскую помощь. Борт экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Однако врачей скорой помощи в аэропорту не оказалось. Молодой человек умер спустя несколько часов.

Читайте ранее в этом сюжете: К трапу самолета с умирающим челябинцем не подали реанимацию из-за ошибки пилота: «Шереметьево»