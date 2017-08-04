Врачебная ошибка? В московской больнице умерла женщина

Москва, , 17:59 — REGNUM Врачи одной из московских больниц сначала небрежно провели операцию, а затем отказывали пострадавшей в помощи, в итоге, когда на нее обратили внимание, помочь женщине уже не смогли, она умерла, сообщают 4 августа СМИ. О случившемся им рассказал супруг погибшей.

29 июня в одну из московских больниц на плановую операцию поступила женщина. На следующий день ей стало плохо, однако врачи несколько дней игнорировали ее жалобы. Когда же спустя три дня на нее обратили внимание и сделали УЗИ, оказалось, что ее нужно срочно оперировать повторно. 2 июля во время повторной операции выяснилось, что пациентке проткнули кишечник и у нее начался сепсис. Из-за чего ей якобы пришлось удалить 20 или 30 сантиметров кишечника. Закончилось все трагически, женщина не смогла проснуться после операции, и ее доставили в реанимацию в состоянии медикаментозного сна, из которого она так и не смогла выйти. Такова версия мужа погибшей, которую он изложил журналистам.

О смерти супруги мужчине сообщили только 23 июля 2017 года.

Главврач больницы от комментария отказался, в судмедэкспертизе, куда забрали тело женщины, готовы будут назвать причины смерти после того, как будут готовы результаты экспертизы. Проверкой инцидента занимается Роспотребзнадзор. Будет ли возбуждено уголовное дело, станет известно 27 августа.

Источник ИА REGNUM в больнице сообщил, что в действительности ситуация кардинально отличается от того, как ее описывают СМИ. Во-первых, утверждения некоторых СМИ о том, что женщину за навязчивость выставили из больницы, не соответствуют действительности. «Такого просто не может быть», — утверждает собеседник агентства.

Что касается самой операции, то, действительно, операция была рядовая, и, к огромному сожалению, прокол мог быть, однако вывод о том, что именно он послужил причиной смерти, делать явно преждевременно. Для врачей полной неожиданностью, причины которой они не могут объяснить до сих пор, явилось то, что женщина не смогла очнуться после второй операции. В заключение собеседник призвал не делать скоропалительных выводов, не спекулировать на человеческой трагедии и дождаться результатов проверки.