Дешевое такси и дорогие парки — главное в Москве за неделю

Москва, , 15:58 — REGNUM Возращение памятника, новые пешеходные переходы и парки, нововведения в библиотеках и на железнодорожных вокзалах, мошенничество с наследством, первый центр по ремонту гаджетов, такси, комплекс зданий стал технопарком — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Горький вернулся

Памятник писателю Максиму Горькому перевезли из парка искусств «Музеон» на историческое место — на площадь Тверская Застава. Работы прошли успешно в ночь с 30 на 31 июля. Памятник высотой около пяти метров и шириной два метра в горизонтальном положении везли к Белорусскому вокзалу на грузовом автомобиле с удлиненным кузовом, сообщается на портале мэра Москвы.

Открытие памятника пройдет после завершения благоустройства площади Тверская Застава. На площади обустроят сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками. Высадят около 90 деревьев. Кроме того, вокруг памятника Максиму Горькому пройдут трамвайные пути, соединяющие площадь с улицей Лесной.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля, в Москве открыли памятник выдающемуся русскому и абхазскому писателю и поэту Фазилю Искандеру, который захоронен на Новодевичьем кладбище. Открытие было приурочено к годовщине смерти писателя. Фазиль Искандер скончался в Переделкине 31 июля в 2016 году. Ему было 87 лет, писала «Вечерняя Москва».

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200 новых пешеходных переходов

В Москве в рамках благоустройства по программе «Моя улица» на нескольких десятках улиц в центре столицы появятся новые пешеходные переходы. Всего планируется организовать около 200 зебр. На пешеходных переходах появятся светофоры, дорожная разметка и знаки, сообщалось на портале мэра Москвы.

Кроме того, в 2017 году благоустроят территории у станций Московского центрального кольца (МЦК) — организуют порядка 90 пешеходных переходов. Их планируется оснастить бело-голубой подсветкой, чтобы освещать переход и пешеходов в ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, в программу «Моя улица» в 2017 году вошло 87 объектов — улицы, бульвары, набережные, площади. В апреле началось благоустройство этих территорий. С 2015 года в столице организовано около 300 новых пешеходных переходов

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Бот-библиотекарь

У телеграм-бота библиотек департамента культуры Москвы @MosBibliotekaBot появилась новая функция. Теперь он рассказывает горожанам, фильмы по каким книгам вот-вот выйдут в прокат. Он также подскажет, в каких библиотеках можно бесплатно взять эти произведения, чтобы подготовиться к походу в кино, сообщалось на портале мэра Москвы.

В августе в прокат выйдут три экранизации. Первая — американский фантастический фильм «Темная башня» по одноименному циклу романов Стивена Кинга. В одной из главных ролей — Мэттью МакКонахи. Также столичные зрители увидят британскую картину «Леди Макбет».

«Мы заметили, что экранизированные зарубежные и отечественные произведения пользуются большим спросом в столичных библиотеках, — отметила генеральный директор Дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева. — И мы решили дать возможность нашим читателям заранее узнать, экранизации каких книг выйдут в прокат, и тем самым подогреть их интерес к чтению».

Как сообщало ИА REGNUM, в ведении департамента культуры находится 441 библиотека. Летом этого года все городские читальни стали предоставлять горожанам услугу sms-напоминания о возврате книг.

Старик-хитрец замахнулся на наследство в 52 млн рублей

В Москве задержали пожилого мужчину за попытку завладеть крупным наследством столичной жительницы. В полицию обратилась 34-летняя москвичка, которая рассказала, что неизвестный завладел паспортом ее отца, умершего в 2009 году, и в отделении столичного банка по этому документу пытался перевести со счета наследство заявительницы — более 52 млн рублей, сообщало АГН «Москва».

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 75-летний ранее не судимый уроженец Тверской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Электронные очереди на ж/д вокзалах

В Москве кассы железнодорожных вокзалов начали оснащать системой электронной очереди. До 2017 года электронная очередь в кассы, обслуживающие направления дальнего следования, появится на восьми вокзалах, сообщалось на портале мэра Москвы.

Терминалы и электронные табло уже появились на Ленинградском, а до конца года их установят еще на семи вокзалах столицы, кроме Савеловского. Как пояснили в РЖД: «Пассажирам нужно будет распечатать бумажные талончики через терминал, как в банке. Когда очередь подходит, на электронном табло загорится номер талона и номер билетной кассы. Такой механизм позволяет равномерно распределить нагрузку между кассами»

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Ещё 56 новых парков

В Москве народные парки создаются каждый год — в 2017 году их список пополнят 56 новых объектов. В рамках реализации программы по благоустройству народных парков в столице создается около 50 парков на три, четыре, пять, 10 гектаров, сообщалось на портале мэра Москвы.

В частности, на улице Дмитрия Ульянова на территории площадью 16,5 га появится новый городской парк «Академический». Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что парк решили создать по инициативе местных жителей. «Для этого, конечно, пришлось потеснить и коммунальные зоны, и гаражи, но тем не менее я думаю, что этот парк станет таким ядром Академического района, которым будут пользоваться все его жители», — считает Собянин.

Кроме того, в 2017 году в Москве планируют благоустройство 129 озелененных территорий, включая создание новых парков, в том числе: парка «Зарядье»; 21 городского парка; 50 новых парков по месту жительства; 42 знаковых объектов (бульваров, скверов, озелененных площадей, пользующихся популярностью у местных жителей); 15 рекреационных территорий на особо охраняемых природных территориях.

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Первый пункт по ремонту гаджетов

В Москве 3 августа открылся первый городской пункт ремонта цифровых устройств «Чудо техники», который объединяет более десятка легальных сервисных центров. В 2016 году заработал одноименный агрегатор, который распределяет заказы между надежными мастерскими, сообщалось на портале мэра Москвы.

До недавнего времени заявку на ремонт можно было оформить только онлайн, а за техникой приезжал курьер. Сейчас москвичи могут сэкономить на доставке, если принесут сломанное устройство в пункт приема самостоятельно. Сервисный салон открылся на востоке Москвы по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 2. Панируется открыть как минимум по одному пункту в каждом из столичных округов.

Такси подешевело на треть

По сравнению с 2015 годом стоимость поездки на такси в Москве в 2017 году снизилась на 29%. В настоящее время она в среднем составляет порядка 460 рублей. В центре столицы (например, в пределах Садового кольца) среднее время ожидания такси составляет одну-три минуты, писала «Вечерняя Москва».

Как заявил руководитель департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин, самой популярной машиной такси в 2017 году считается Hyundai (в 2011 года это был Ford). Средний возраст автомобиля не более 3 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы организовали бесплатные стоянки для такси на семи улицах города. Кроме того, бесплатные стоянки такси появились на трех транспортно-пересадочных узлах МЦК.

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2,6 млн рублей за снятие порчи

В Москве женщина выманила у 82-летней женщины более2,6 млн рублей за снятие порчи. Мошенницу разыскивает полиция, сообщало АГН «Москва».

Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что около магазина на ул. Кунцевская встретила незнакомую пожилую женщину, от которой узнала, что на ней и её сыне лежит порча. Незнакомка пояснила, что для избавления от «проклятья» ей нужно передать все ценности.

Заявительница передала «колдунье» 2,6 млн рублей, и та скрылась в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Новый технопарк

Комплекс зданий на севере Москвы получил статус технопарка под названием «Водный стадион». Технопарк «Водный стадион» будет специализироваться на производстве продукции для информационной безопасности и разработке программного обеспечения в этой области. Создание технопарка позволит получить преференции по налогам и другим платежам. Среди них — пониженные ставки по налогу на прибыль, льготная ставка аренды земли и другие, сообщалось на портале мэра Москвы.

Кроме того, в Зеленограде производственные площадки фармацевтической компании «Биннофарм» признаны промышленным комплексом. «Биннофарм» — одна из крупнейших российских фармацевтических компаний полного цикла. Фирма располагает собственным подразделением исследований и разработок, а также производственной площадкой. Дополнительные средства, полученные благодаря новому статусу, АО «Биннофарм» намерено реинвестировать в модернизацию производственных мощностей и повышение качества лекарственных препаратов.

В мэрии отметили, что технопарк «Водный стадион» станет 31-й по счету инновационной и производственной площадкой в Москве, а фармацевтическая компания «Биннофарм» — 31-м промышленным комплексом.

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