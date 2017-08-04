«Конкурс» в новую новгородскую Общественную палату — два человека на место

Великий Новгород, , 15:53 — REGNUM На 30 мест в новом составе Общественной палаты Новгородской области претендует 65 человек, 19 из которых — члены действующего состава палаты. Как сообщает департамент внутренней политики Новгородской области, 28 заявлений поступило от представителей структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, 17 — от некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, 20 — от местных общественных объединений.

Новый состав региональной общественной палаты в соответствии с изменённым областным законом будет состоять из 30 человек.

«Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области и Новгородская областная дума своим решением должны утвердить по 10 представителей общественной палаты из кандидатов, представивших свои заявления. Затем 20 вновь избранных членов создадут рабочую группу и отберут ещё десять человек из списка заявившихся кандидатов», — пояснил первый заместитель руководителя департамента внутренней политики Новгородской области Игорь Неофитов.

Новый состав региональной общественной палаты должен приступить к работе в ноябре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочия действующих членов Общественной палаты Новгородской области истекают 10 ноября 2017 года. Этот состав был избран в 2014 году, при этом из 31 члена палаты губернатор и областная дума выдвигали по восемь человек, а ещё 15 человек избирали на конференции из числа кандидатур, выдвинутых общественными объединениями. В 2017 году региональный закон об Общественной палате Новгородской области был приведён в соответствии с федеральным законодательством, поэтому порядок избрания членов палаты вновь изменён.

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