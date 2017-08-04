В Крыму прошла встреча с участниками автопробега «Берлин – Москва 2017»

Симферополь, , 15:51 — REGNUM Глава крымского парламента Владимир Константинов встретился с немецкими участникам автопробега «Берлин — Москва 2017», сообщает 4 августа пресс-служба администрации полуострова.

Отмечается, что, открывая встречу, Константинов рассказал немецким друзьям об истории и культуре республики, её природных памятниках. По его словам, Крым стал известен благодаря Крымской войне 1853−1856 годов, Ялтинской конференции 1945 года и Общекрымским референдумом 2014 года.

«Власть на Украине, пришедшая неконституционным способом, создала все условия для изменения целостности государства, фактически развалив его. Отсутствие законных представителей всех ветвей власти создала предпосылки для выхода республики из состава Украины путем проведения второго Общекрымского референдума», — сообщил он.

Константинов отметил, что Крым вошёл в состав России только благодаря политической воле руководства России.

Также глава парламента республики сообщил, что за минувшие три года власти Крыма не только сохранили экономику, но и существенно её нарастили, а мифы об оккупационном режиме со стороны России не соответствуют реальности.

Организатор автопробега Берлин — Москва Райнер Ротфусс рассказал, что разделяет мнение крымских парламентариев по поводу того, что референдум в Крыму был проведён со всеми нормами права.

«Мы прибыли в Крым как простые граждане Германии, чтобы наладить дружеские взаимоотношения, несмотря за постоянные заявления западных СМИ о том, что Россия аннексировала Крым, — подчеркнул Райнер Ротфусс. — Нам не хочется быть свидетелями того, как РФ становится «врагом» в глазах европейцев, напротив, цель нашего визита познакомиться ближе с русскими людьми и посодействовать установлению благоприятных контактов. Убежден, что только дружеские отношения способствуют миру, ни в коем случае не оружие».

Ротфусс добавил, что его общественная организация направила правительству Германии петицию о необходимости вести диалог с Россией, в частности с Крымом. Данную петицию подписали более 17 тыс. человек.

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«Каждый член немецкой делегации испытывает огромное чувство гордости от того, что у них есть возможность находиться в Государственном Совете Республики Крым. Человеческая жизнь дороже любых границ на карте, поэтому мы выражаем свое уважение к вам», — резюмировал он.

Член организации Эдмунд Штанзенбах пожелал Крыму скорейшего прекращения санкций, а участник делегации Ремитиус Рутковски выразил восхищение смелостью крымчан и шокирован тем, как «фальшиво преподносится эта информация в европейских средствах массовой информации».

Напомним, велопробег «Берлин — Москва 2017» стартовал в Симферополе 1 августа. Его участники — граждане Германии, которые не испугались санкций и решили своими глазами посмотреть, как живёт Крым после референдума. Многие из участников приехали на полуостров впервые. Они проехали по маршруту Симферополь — Бахчисарай — Севастополь.