Атака «банды GTA»- главное в Подмосковье за неделю

Красногорск, , 15:40 — REGNUM Международные военные игры, развитие рыбоводства, грибной сезон, усиление кнтроля за свалками, перестрелка в Мособлсуде, взимание долгов, масштабная выставка, первый онлайн-кинотеатр, Всемирный фестиваль уличного кино — в специальном обзоре ИА REGNUM.

АрМИ-2017

В Московской области на полигоне Алабино стартовали армейские международные игры АрМИ-2017. Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран, сообщили в Минобороны РФ.

Впервые в программу Армейских международных игр вошли соревнования военных полицейских «Страж порядка». Также, как сообщало ИА REGNUM, в рамках Арии-217 проходит международный кинологический конкурс «Верный друг», сообщили в Минобороны РФ. В состязаниях принимают участие команды России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, а также Арабской Республики Египет.

На соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных игр лидирует Россия, опередив команду из Китая. Игры АрМИ-2017 завершаться 14 августа.

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25 млн рублей на рыбоводство

Власти Московской области в 2017 году выделено более 25 миллионов рублей на развитие рыбоводства. Также производителям рыбы будет возмещена часть затрат на покупку корма и модернизацию аквакультуры, сообщили в областном Минсельхозе.

«Программе поддержки подмосковного рыбопроизводителя и дальше будет уделяться особое внимание», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Областные власти планируют привлечь крупных инвесторов с тем, чтобы занять лидирующие позиции в рыбной отрасли и обеспечить свежим отечественным продуктом не только жителей Подмосковья, но и столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный инвестор планирует построить в Волоколамском районе Подмосковья рыбную ферму и организовать производство по переработке рыбы.

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Осенние грибы летом

Аномально холодная погода в Центральной России в первой половине лета привела к тому, что в подмосковных лесах вместо летних грибов — белых, подосиновиков и подберёзовиков — начали расти осенние грибы — опята, сообщало «Радио 1».

В Центральной России грибов в лесах почти нет. Специалисты связывают это именно с аномальной погодой. Сейчас в регионе уже должны расти летние грибы, но урожай пока не появлялся.

Однако потепление, которое во второй половине июля пришло в Центральную Россию, даёт грибникам повод для оптимизма: грибы быстро реагируют на изменения погоды. Поэтому, как прогнозируют специалисты, собирать их можно будет уже в начале августа.

Контроль за свалками усилят

Министерство и природопользования Московской области и активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) 1 августа провели рейд по свалкам на территории трех муниципалитетов Подмосковья. Всего было осмотрено семь объектов в Ленинском и Раменском районах, а также городском округе Домодедово, сообщало областное Минэкологии.

После рейда власти Московской области планируют усилить контроль за появлением несанкционированных свалок на территории региона. Инспекторы государственного экологического и административно-технического надзора области увеличат количество рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных свалок в зеленых зонах и вдоль дорог.

Кроме того, обсуждение ситуации в районах и городских округах, которое длительное время будут аутсайдерами «карты свалок», планируется выносить на заседание правительства Московской области.

С начала проекта «Интерактивная карта свалок» поступило 345 обращений от жителей, удалось решить 170 проблем. Все свалки ликвидировали в семи муниципальных образованиях: Мытищах, Королеве, Реутове, Шаховской, Жуковском, Коломне, а также в Сергиево-Посадском районе. Отстают Солнечногорский, Раменский районы и городской округ Истра.

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Атака «банды ГТА»

В здании Московского областного суда в Красногорске 1 августа произошла стрельба. Стрельба произошла днем на третьем этаже суда, где проходил процесс по «банде ГТА» — выходцев из Средней Азии, обвиняемых в убийстве 17 автомобилистов в Московской области. Люди, находившиеся в здании суда, были эвакуированы, передавало АГН «Москва».

"В момент стрельбы я находилась в зале суда. Было слышно 20−25 выстрелов, после чего людей начали эвакуировать из здания. Спускаясь с четвертого на третий этаж, я увидела женщину с окровавленным лицом в форме судебного пристава. В тот момент она была в сознании», — рассказала очевидец происшествия адвокат Софья Рубасская. По словам юриста, стрельба началась в лифте, когда один из подсудимых напал на конвоиров.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека были ранены — это двое мужчин и женщина, сотрудники конвойной службы. Они были госпитализированы. В результате перестрелки были убиты четверо обвиняемых по делу «банды ГТА».

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Теплоход за долги

Судебные приставы арестовали заложенный должником из Подмосковья разъездной теплоход «Александр» стоимостью 18 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области, «Радио 1».

В отношении должника возбудил исполнительное производство о взыскании в пользу Агентства по страхованию вкладов более 9 млн рублей. В рамках этого производства и был арестован теплоход.

Чтобы вернуть своё имущество, должник обязан в срок погасить задолженность. Если же он не успеет сделать это, судно выставят на торги.

К 90-летию Подмосковья

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» готовит к 90-летию Московской области проект «Культура и история Подмосковья». К 2019 году МВЦ «Новый Иерусалим» должен стать центральной выставочной площадкой Московской области. В её состав войдёт огромный парк со всей инфраструктурой, а также здание с выставочными пространствами площадью порядка 11 тыс. кв. метров, передавало «Радио 1».

«Мы делаем большой проект «Культура и история Подмосковья», начиная с Московского княжества и заканчивая сегодняшним днём. Планируется показать всю историю, культуру Московской области с раскрытием всех исторических и культурных событий региона, с показом самых ярких произведений искусства — изобразительного и декоративно-прикладного», — пояснил директор МВЦ Василий Кузнецов.

Кроме того, осенью 2017 года планируем привезти выставку Пабло Пикассо из ГМИИ Пушкина и частных собраний, а также выставку Альбрехта Дюрера из частных коллекций. Это 16 гравюр конца XV-начала XV веков, вышедших из-под руки Дюрера и его последователей.

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Первый онлайн-кинотеатр

В подмосковном городе Химки парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого 3 августа открылся первый кинотеатр на открытом воздухе (open air). Посетить онлайн-кинотеатр на открытом воздухе смогут все желающие, сообщается на сайте областного правительства.

Жителям и гостям города с четверга по воскресенье будет предложено несколько бесплатных онлайн-киносеансов. Во всех онлайн-кинотеатрах предусмотрены от 70 посадочных мест. Кинотеатры open air подразумевают показы в режиме реального времени через интернет. С 10 августа онлайн-кинотеатры под открытым небом будут принимать посетителей в Люберцах, Коломне, Королеве и Подольске.

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Всемирный фестиваль уличного кино

Восемь городов Подмосковья стали участниками Всемирного фестиваля уличного кино, который стартовал в Подольске 4 августа. После Подольска фестиваль отправится в Жуковский. Также площадками фестиваля станут парки Дмитрова, Домодедова, Клина, Люберец, Реутова и поселка Михнево в городском округе Ступино. Всемирный фестиваль уличного кино продлится в области до 18 августа, сообщало РИАМО.

Автор проекта, представитель кинокомпании Russian Film Group Александр Щеряков пояснил, что в фестивале примут участие шесть фильмов. «Нам отправляли ленты со всех уголков России. Всего мы отобрали более 700 кинокартин. Из них очень долго отбирали шесть самых лучших и наиболее ярких лент. Это по-настоящему зрительское кино, эти шесть фильмов мы будем показывать завтра в Подольске в «Зеленом театре», — заключил Щеряков.