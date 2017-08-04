Трехцветную маркировку для продуктов могут ввести в странах ЕАЭС

Москва, , 15:39 — REGNUM Российская федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ввести трехцветную маркировку содержания в продуктах сахара, соли и жира. Об этом пишет газета «Известия».

"Новую систему неофициально назвали «светофором», потому что для визуализации соотношения жиров, сахара и соли в конкретном продукте используются 3 цвета — красный, желтый и зеленый», — говорится в сообщении.

Так, трехцветная маркировка предполагает, что красный цвет на упаковке продуктов будет означать высокую концентрацию сахара, соли и жира, зеленый — низкую, желтый — среднюю.

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) считают, что применение цветовых схем в маркировке пищевой продукции должно помочь потребителям заботиться о своем здоровье, делать более осознанный и правильный выбор продуктов питания, а государствам ЕАЭС предотвратить рост числа различных заболеваний.