В Ярославле появятся красные экскурсионные железнодорожные вагоны

Ярославль, , 15:29 — REGNUM В Ярославле до конца года появятся экскурсионные железнодорожные вагоны красного цвета, которые будут включаться в поезда маршрута «Москва-Ярославль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Фирма «ИНТЕР-проект», которая занимается перевозкой туристов красными экскурсионными автобусами по центру города, предложила департаменту туризма Ярославской области сделать в поезде «Москва-Ярославль» экскурсионный вагон красного цвета.

«Там можно было бы написать что-то вроде «Едем в Ярославль», а пассажирам вагона вместо стандартных фильмов крутить на экранах кино про Ярославль, его историю. Можно было бы выдавать буклеты о нашем городе. То есть экскурсия бы начиналась уже с поезда, а потом туристы из красного вагона пересаживались бы в красный автобус» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «ИНТЕР-проект» Игорь Нурмухамедов.

Подобные вагоны уже есть в России. Так, например, Центральная пассажирская компания сделала на маршрутах своих электричек аудиогиды, которые выдают людям информацию о проезжаемых достопримечательностях.

«Идея хорошая. И она уже находится в стадии разработки. Мы сейчас ведем переговоры с Северной Федеральной пассажирской компанией о комплексном использовании подвижного состава. Можно закрепить за одним из вагонов статус экскурсионного, показывать исторический видеоконтент, раздавать буклеты. Но это лишь часть того, что мы пытаемся реализовать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.

В ближайшее время заработает проект «Вокзал — лицо города». В его рамках на ярославском вокзале будет размещены информационные стенды с рассказами о городе и туристических услугах. На территории вокзала появится туристический информационный центр.