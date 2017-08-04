Адвокат Нурматова заявил о запрете ЕСПЧ его выдворения в Узбекистан

Москва, , 15:22 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) применил срочные меры по запрету на выдворение в Узбекистан журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова, пишущего под псевдонимом Али Феруз.

Об этом со ссылкой на адвоката Нурматова Кирилла Коротеева сообщает «Эхо Москвы». По словам защитника, к обращению журналиста было применено правило 39, запрещающее какие-либо перемещения Нурматова до рассмотрения его жалобы в Страсбургском суде.

По данным Коротеева, суд также попросил его прислать полный формуляр жалобы. Это должно быть сделано до сентября.

Напомним, решение о выдворении из России гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова принял Басманный суд Москвы 2 августа.

Журналист был признали виновным по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)».

Нурматов покинул Узбекистан в 2008 году и запросил временное убежище в России. После отказа он подал апелляцию.

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