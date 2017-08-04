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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Общество

«Желтый — погода потенциально опасна»

Москва, 4 августа 2017, 14:56 — REGNUM  «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 5 августа из-за возможного усиления ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 августа в столичном регионе местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

«Днем столбик термометра покажет 24…26° и 23…28° соответственно, — говорится в сообщении. — Ветер юго-западный, при грозе днем с порывами до 15 метров в секунду».

Ранее синоптики сообщили, что самым жарким днем лета и всего 2017 года в российской столице стало 29 июля. На главной метеостанции города термометр показал 31,9 градуса.

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