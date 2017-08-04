Узбекистан вдвое увеличил квоты на хадж ветеранам Великой Отечественной

Ташкент, , 15:02 — REGNUM Власти Узбекистана приняли решение об увеличении в два раза бесплатной квоты для паломников-ветеранов Великой Отечественной войны, которые намерены совершить хадж в Мекку в 2017 году, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель Комитета по делам религии при правительстве страны.

По его словам, квота увеличена в связи с возросшим количеством ветеранов, желающих поехать в хадж.

«Бесплатная квота для ветеранов Второй мировой войны возросла в два раза, в хадж поедут 146 паломников-ветеранов», — отметил собеседник агентства и добавил: — «Мы не могли не пойти им навстречу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что впервые за годы независимости Узбекистана в паломничество (хадж) в Мекку в 2017 году бесплатно отправятся 73 ветерана Великой Отечественной войны из Узбекистана.

Все затраты будут оплачены за счет средств, выделенных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым.

Всего, по данным Комитета по делам религии, в 2017 году хадж совершат 7,346 тысячи паломников из Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Великой Отечественной войне приняли участие 1 433 230 человек из Узбекистана — на фронтах воевало 22% населения Узбекистана или более 40% трудоспособного населения страны. 263 005 человек погибли, 132 670 пропали без вести, 60 452 стали инвалидами.

В Узбекистане было размещено более 110 военных госпиталей, где раненные солдаты и офицеры поправляли здоровье и опять уходили на фронт.

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