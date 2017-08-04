Степень готовности тамбовского перинатального центра достигла 70 процентов

Тамбов, , 14:48 — REGNUM Тамбовская область — избирательный округ Вячеслава Володина, поэтому интерес к региону со стороны спикера Госдумы не случаен. Сегодня его интересовали вопросы развития социальной инфраструктуры. Вместе с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным председатель нижней палаты парламента посетил строительную площадку перинатального центра.

В настоящее время степень готовности объекта составляет 70 процентов: в корпусе здания ведется монтаж вентиляции, инженерных коммуникаций, внутренняя отделка, устройство кровли, практически завершена установка оконных блоков и кладка перегородок.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились из-за разногласий между подрядчиками и заказчиком, в роли которого выступает государственная корпорация «Ростех». Ситуация изменилась после вмешательства президента России Владимира Путина. По новому графику объект должен быть сдан к 1 ноября 2017 года.

Вячеслав Володин дал высокую оценку увиденному и отметил, что проблема переноса сроков окончания строительства существует во многих регионах: «Есть поручение президента о строительстве перинатальных центров в регионах. Здесь, в Тамбовской области, делается всё, чтобы достроить центр в срок. Непросто сдать объект, когда меняется несколько подрядчиков. Но сейчас ситуация разрешилась. Это заслуга губернатора Александра Никитина, который лично следит за строительством».

В ответ губернатор Александр Никитин сказал: «Благодарю за поддержку на федеральном уровне. Объект будет сдан вовремя».

Вячеслав Володин похвалил тамбовских медиков, которым удалось добиться самых низких в стране показателей младенческой смертности.

«Ввод в эксплуатацию перинатального центра поможет вообще ее ликвидировать, к этому надо стремиться», — подчеркнул он.

Перинатальный центр рассчитан на 150 коек. Он станет крупнейшим в регионе центром, на базе которого будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет более 2,6 миллиарда рублей, из которых более 500 миллионов рублей — средства бюджета области.