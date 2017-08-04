Погибшего в Латвии советского воина перезахоронят в Челябинске

Челябинск, , 14:52 — REGNUM Останки погибшего под Ригой в 1944 году магнитогорца Антона Серикова перезахоронят в Челябинске. Церемония погребения состоится на Успенском кладбище, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие состоится 7 августа в 15:00 по местному времени (13:00 мск). Перед захоронением состоится траурный митинг, на который приглашаются все желающие. Ожидается присутствие на церемонии дочери погибшего воина Валентины Кобылкиной. Она в настоящее время проживает в Челябинске.

Напомним, в апреле 2017 года поисковый отряд «Легенда» (Латвия) нашел останки офицера Красной армии с наградами — медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. По запросам в центральный архив Минобороны, по номерам медали и ордена было установлено, что погибший является лейтенантом Антоном Алексеевичем Сериковым. Он был призван в Магнитогорске, прошел почти всю войну, погиб под Ригой в 1944 году.

После выяснения имени погибшего было принято решение о репатриации останков в Россию. В настоящее время действует федеральная российская программа поискового движения «Дорога домой». Через Санкт-Петербург останки погибшего воина проследовали на южноуральскую землю.

Предполагалось, что церемонию перезахоронения останков организаторы смогут приурочить ко Дню памяти и скорби 22 июня, однако задержки с оформлением документов не позволили провести мероприятие в июне.

Отметим, вопрос перезахоронения останков советских воинов из бывших прибалтийских республик Советского Союза в последние годы становится все более актуальным. Отношение официальных властей Латвии, Литвы и Эстонии к памяти советских солдат, павших в борьбе с нацистами в годы Великой Отечественной войны, ухудшается. Также напряженной становится обстановка вокруг захоронений погибшим советским солдатам и офицерам в странах Восточной Европы. В некоторых странах уже приняты законы о так называемой декоммунизации, приравнявшие коммунизм и фашизм.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны в ожесточенных боях за освобождение Восточной Европы погибли сотни тысяч советских воинов. В Польше — свыше 600 тыс., в Венгрии и Чехословакии по 140 тыс. человек, в Румынии — 69 тыс., в Югославии — 8 тыс., в Болгарии — 1 тыс.

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