Ценами на продукты займется Генпрокуратура

Москва, , 14:14 — REGNUM Проверку продовольственных ритейлеров может начать Генпрокуратура после нескольких запросов от депутатов, пишет газета «Коммерсантъ».

Представители Генпрокуратуры уже провели несколько встреч с ритейлерами продовольственных товаров. Так, в 2015 году, когда резко подорожали продукты, представители ведомства встречались с ритейлерами.

По сведениям участников переговоров, очередная встреча состоялась 2 августа. На ней был поднят вопрос ущемления прав производителей, страдающих от произвола сетевых компаний. Также обсуждалась проблема нарушения законодательства в сфере ценообразования.

Один из участников переговоров сказал, что встреча проводится для того, чтобы проверки ритейлеров со стороны ФАС проходил при участии Генпрокуратуры.

«Это было первое установочное совещание, — отметил он. — ФАС не всегда получает оперативный доступ к нужной информации, а прокуратура не всегда знает, что нужно искать, поэтому и родилась идея объединить усилия».

Совещания будут продолжены, поскольку стратегию пока не выработали.

По данным президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, запросы в Генпрокуратуру поступали от депутатов Госдумы, в том числе от Ирины Яровой («Единая Россия).

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на гречку в России снизились на 19% — Минсельхоз