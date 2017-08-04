К президентскому гранту в Чувашии предлагают скинуться на «Зелёный город»

Чебоксары, , 13:42 — REGNUM Некоммерческим организациям в России раздали президентские гранты. Из общей федеральной суммы в 2,25 млрд рублей Чувашия получила на четыре проекта около 4,8 млн рублей. Выяснилось, что более половины этой суммы забрала практически неизвестная широкой общественности экологическая организация, вызвав пристальный интерес у чувашских общественников, которые «совершенно не помнят эту экологическую организацию», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В августе были названы победители конкурса президентских грантов среди НКО. В перечень вошли 1023 проекта, которые представили 970 некоммерческих организаций из 79 регионов России.

От Чувашии было подано 35 проектов, четыре из них вошли в число победителей и получат в общей сложности 4,76 млн рублей. Больше половины этой «региональной» суммы — 2,486 млн рублей — выделяется региональной экологической общественной организации «Зелёный город» на «Общественный экологический контроль». 1,32 млн рублей получит чувашское отделение Российского красного креста на «Школу ухода для родственников людей с дефицитом самообслуживания». Полмиллиона выделяется отделению «Союза Чернобыля» на выставочный проект «Память остаётся на века», посвящённый Чернобыльской трагедии. 456 тыс. рублей получит некоммерческое партнёрство «Мегаль — лучший город» на создание инновационной образовательной программы для молодёжи в области иностранных языков. И если три последние указанные НКО достаточно известны общественности в регионе, то «Зелёный город» вызвал особый интерес: выяснилось, что даже общественники «совершенно не помнят эту экологическую организацию», проведя собственные расследования.

Согласно данным, опубликованным на сайте Фонда президентских грантов, цель экологического проекта «Зелёный город» — «создание системы общественного контроля природоохранной работы в области утилизации отходов в муниципальных образованиях Чувашской Республики». Организаторы заявили о создании команды «общественных экологических инспекторов Чувашии», формировании реестра мест утилизации твердых бытовых отходов во всех муниципалитетах и проведение рейдов на соответствие санитарным правилам к содержанию полигонов, размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

«В рамках проекта предусмотрено проведение образовательных, презентационных, разъяснительных мероприятий среди широких кругов населения по недопущению несанкционированных свалок, а также о последствиях для здоровья человека и экологии данных свалок», — отмечается в карточке проекта.

Согласно данным Минюста РФ, региональная общественная экологическая организация Чувашской Республики «Зеленый город» зарегистрирована в 2011 году. По информации ФНС, учредителями являются шесть человек. Председатель совета — Федор Алексеев, он же, как выяснил правозащитник и руководитель общественного объединения «Наблюдатель» Алексей Глухов, был руководителем «Молодой Гвардии» в Чувашии, он же — директор общества «Академия Креатива», он же — участник ЧРОФГО «Союз активной молодёжи» (САМ), он же — лауреат Государственной молодёжной премии.

Общественники выяснили также, что ещё три участника, в числе которых депутат, — руководители различных организаций и предприятий, которые в том числе занимаются утилизацией отходов. Примечательно, что ряд организаций «по странному стечению обстоятельств» находятся по тому же адресу, что и «Зеленый город», обращают внимание общественники. Остальные два человека работали на муниципальных предприятиях, у одного из них есть опыт работы чиновником.

«Я вот лично не против, что бизнес пытается поддерживать НКО или даже выступать инициаторами таких НКО. Но тут я прихожу к выводу, что бизнес занимается расширением клиентской базы за счёт денег налогоплательщиков при активной поддержке чиновнического класса. Ну, а наличие среди учредителей НКО экс-чиновников, на мой взгляд, дает мне основания считать что это GONGO, а не NGO. Наверное, правильным было всем, кто хочет помочь реализовать их проект, надо принести им на бесплатную утилизацию пять ртутьсодержащих лампочек. Мы как налогоплательщики за их утилизацию с большой вероятностью уже заплатили (договор еще не заключен), ну и родной природе поможем», — призывает Алексей Глухов, который, кстати, возглавлял ранее в Чувашии общественную организацию «Щит и меч», которая ранее направляла документы о признании иностранным агентом, но получила отказ, а затем была самоликвидировалась.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член отделения ОНФ в Чувашии Владислав Солдатов также впервые слышит об этой общественной организации.

По моим сведениям, один из участников общественной организации уже был судим за превышение полномочий и мошенничество. Что касается победы в конкурсе, то либо они хорошо подготовили документы, либо их лоббировали конкретные начальники в Чувашии. Будем пристально наблюдать, как они реализуют свой проект», — пообещал Владислав Солдатов.