Игорь Руденя: Главврачей в Тверской области будут назначать на один год

Тверь, , 13:37 — REGNUM Совет главных врачей образован при министерстве здравоохранения Тверской области — по предложению губернатора Игоря Рудени, которое глава региона озвучил на рабочей встрече с Виталием Синодой после назначения его на должность заместителя председателя правительства — министра здравоохранения региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Первое заседание совета состоится в конце августа.

По мнению губернатора Тверской области, от уровня профессионализма главврачей учреждений здравоохранения напрямую зависит качество оказания медицинских услуг. Именно поэтому кадровой политике в отрасли сейчас уделяется особое внимание.

«Мы переходим на более узкую контрактную систему с ограниченным сроком назначения на должность главного врача — скорее всего, это будет один год. При переназначении главврача будет учитываться мнение главы района, что позволит отразить точку зрения жителей», — отметил Игорь Руденя на совещании с главами территорий северо-востока Тверской области в июле этого года.

Совет главных врачей возглавил Виталий Синода, в состав вошли наиболее опытные и уважаемые руководители медицинских организаций Тверской области, председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Новый совещательно-консультативный орган будет разрабатывать предложения, направленные на решение проблем в здравоохранении области, повышение эффективности и качества работы медицинских организаций, подведомственных министерству.

Основное внимание будет уделено вопросам реализации государственной политики в области охраны здоровья населения, демографии, организации медицинской помощи жителям региона, совершенствованию отраслевого законодательства, изучению и распространению передового опыта в сфере здравоохранения.

«Для профессионального медицинского сообщества Тверской области создание Совета главных врачей очень важно, — считает заместитель главного врача областной клинической больницы Наталья Павлюк. — Коллегиальное и своевременное рассмотрение самых острых вопросов развития отрасли, более пристальное внимание к нашим заботам со стороны профильного министерства позволит быстрее принимать необходимые решения, повышать доступность и качество медицинских услуг жителям Твери и области».