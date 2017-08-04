Мастера артогня из Зимбабве ни разу не промахнулись, стреляя не туда

Астана, , 13:28 — REGNUM Конкурс «Мастера артиллерийского огня» (АрМИ-2017), проходивший в Казахстане, показал необычные результаты: стрелки из Зимбабве расстреляли не свои мишени, хотя и без промаха, сообщает 4 августа sarbaz.kz.

На конкурсе африканцы ни разу не ошиблись, кроме главного: все попадания пришлись на чужие мишени.

К настоящему времени лидером конкурса остаются стрелки из Казахстана. Второе место занимает команда из Белоруссии, а третья — киргизская сборная.

Напомним, в Казахстане конкурс АрМИ-2017 идет по трем направлениям. Помимо упомянутого выше, проводятся «Соревнование расчетов БПЛА» и «Снайперский рубеж». Конкурс проходит на полигоне 40-й военной базы казахстанских вооруженных сил в предгорьях Заилийского Алатау.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа на полигоне «Корла» в Китае состоялось открытие международного конкурса «Чистое небо» — в рамках игр АрМИ-2017.

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