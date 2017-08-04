Животные в опасности: прокуратура нашла нарушения в мурманском океанариуме

Мурманск, , 13:30 — REGNUM Прокуратура в Мурманске выявила многочисленные нарушения в деятельности ООО «Арктиксервис — Мурманский океанариум». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, по результатам прокурорской проверки зафиксировваны, в частности, нарушения федерального законодательства об охране окружающей среды.

«Выявлены и нарушения законодательства, регулирующего охрану и использование животного мира, — сообщили в прокуратуре Мурманской области. — Была нарушена периодичность проведения контрольных мероприятий по выявлению болезней среди морских животных, содержащихся в океанариуме, а также условия, установленные разрешениями на содержание четырёх особей серого тюленя, занесённого в Красную книгу Российской Федерации».

По результатам проверки прокуратура вынесла представление в адрес руководителя компании-владельца океанариума. Кроме того, в отношении директора учреждения вынесены постановления о возбуждении производства об административных правонарушениях.

Отметим, Мурманский океанариум открыт в 1996 году и является самым северным океанариумом в Европе, в котором живут и выступают арктические тюлени.

Напомним, предприниматели в Мурманской области привлекаются к ответственности за неудовлетворительное содержание животных не в первый раз. В частности, в 2015 году стало известно о том, что на пивзаводе под Мурманском жестоко обращаются с медведями, которых бизнесменам передали охотники.

Как сообщало ИА REGNUM, по выявленным нарушениям в отношении должностного лица ООО «Кольская Пивоваренная Компания «Арктика» было возбуждено производство, его привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

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