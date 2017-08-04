Клинику, в которой умер балетмейстер Мариинского театра, оштрафовали

Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Решение о привлечении к административной ответственности ООО «Клиника доктора Лившиц» (Санкт-Петербург), в которой в июне 2017 года скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев, вынесено арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили 4 августа в пресс-службе регионального отделения Росздравнадзора.

«Общая сумма назначенных судебным органом административных штрафов составила 140 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что у клиники не было лицензий на услуги по анестезиологии и реаниматологии. Не было такого правда и у фирмы, с которой «Клиника доктора Лившиц» заключила договор, то есть у ООО «Центр интегративной медицины — ИнАлМед».

Напомним, 2 июня в ООО «Клиника доктора Лившиц» скончался 55-летний балетмейстер Вихарев. Пациент обратился в клинику для проведения стоматологической операции.

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У пациента произошла остановка сердца, когда он находился под анестезией. Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку.

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