Прогноз погоды на канадском телеканале сорвала чайка — видео

Ванкувер, Канада, , 12:58 — REGNUM Чайка «огромных» размеров появилась в кадре во время прямого эфира на одном из каналов в Канаде, пишет Huffington Post.

«Журналистка Тара Жан Стивенс, работающая на телевидении Ванкувера, столкнулась с неожиданным гостем во время прямого эфира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чайка села прямо перед камерой, когда транслировалась панорама Ванкувера. Телеведущая первое время делала вид, что не замечает птицу за своей спиной, но потом начала смеяться, признавшись, что такое «соседство» ее очень отвлекает.

Ролик с записью данного инцидента обнародован на портале YouTube.