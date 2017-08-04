Из огня да в полымя: Китай готовится к аномальной жаре

Пекин, , 12:57 — REGNUM Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало предупреждение о готовящемся установлении аномальной жары в ряде регионов страны. На территории южных и восточных провинций ожидается повышение температуры воздуха до 35−38 градусов.

«Июль стал одним из самых жарких в истории. В последний раз столь высокие температуры на юге страны были зафиксированы в 1961 году. По нашим прогнозам, август также установит несколько температурных рекордов», — сообщил официальный представитель метеорологического бюро Чжан Цзуцян.

По словам синоптика, в Шанхае и Ханчжоу воздух уже прогрелся до 35 градусов, в указанных городах жара спадет не ранее 7 августа. Аномальная жара ожидается в провинции Чжэцзян, Цзянсу, Фуцзянь и Гуандун, пишет «Сина синьвэнь».

Жители Чунцина — одного из крупнейших мегаполисов Китая уже более 12 дней страдают от аномально высокой температуры. Днем столбики термометров не опускаются ниже 35−36 градусов. По прогнозам, жара в Чунцине спадет лишь к 6 августа.

Метеорологи предупредили жителей городов о грядущем потеплении и призвали максимально сократить время нахождения под палящим солнцем. Кроме того, гражданам КНР рекомендовали пить больше жидкости и обязательно носить головной убор.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство финансов КНР опубликовало заявление, согласно которому центральное правительство Китая перевело в бюджет провинции Шэньси более 100 млн юаней (более $15 млн) для ликвидации последствий разрушительного наводнения, вызванного многодневными проливными дождями.

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