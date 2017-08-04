Реновация в Южном Тушино проходит без ведома жителей?

Москва, , 14:28 — REGNUM Жители района Южное Тушино в Москве заявляют, что их насильно «втянули» в итоговый список реновации. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM местная жительница Анастасия, во многих попавших под снос объектах даже не были проведены общие собрания собственников (ОСС). В некоторых из них повторные собрания проводились уже после подписания президентом федерального указа о реновации жилья, когда по закону попасть в списки было нельзя.

«В доме по адресу Новопоселковая 5А было проведено ОСС, в котором жители проголосовали против сноса. После 1 июля, когда уже нельзя было войти в программу, маленькая кучка людей провела незаконное повторное ОСС за снос, и его результаты приняли. На основании именно этого, повторного, незаконного собрания дом попал в программу», — утверждает Анастасия.

Большинство домов в 11 микрорайоне Южного Тушино — кирпичные сталинские трёх-четырёхэтажки, которые не должны были попасть в программу. По словам жителей, износ большинства домов составляет не более 30%.

Корреспондент ИА REGNUM обратился с просьбой разъяснить ситуацию к главе управа Александру Ерохову, но он отказался от комментариев по вопросу проведения собрания и попаданию в списки на снос. Также остался без ответа запрос, оставленный на сайте управы.

«В домах по адресу Лодочная 5, строение 1 и Новопоселковая, 9Б ОСС не проводились вообще, дома в первоначальные списки включены не были, жители в шоке от того, что их включили в программу, некоторые даже не знают, что это за реновация такая. На улице Новопоселковой, 3 неверно подсчитаны голоса, жители об этом заявили везде. Сходненская 4 А, Новопоселковая 5А — ОСС проведено с нарушениями, жалобы уже очень давно отправлены во все инстанции, включая прокуратуру. Несмотря на это, никакое разбирательство не инициировано, включение домов в программу даже не приостановлено, и они оказались в финальных списках! Они эти дома включили, потому что так «замыкается» квартал», — подчеркнула Анастасия.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на жителей 11 микрорайон Южного Тушино было оказано давление со стороны местной управы. Жители практически всех 14 домов, включенных в программу реновации, проголосовали против сноса домов. При этом повторные собрания продолжались. Отметим, что московские власти в настоящее время заняты подбором стартовых строительных площадок для возведения домов по программе реновации, рассматривается около 300 площадок.

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