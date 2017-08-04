Объявлено, от чего умирают жители Литвы

Вильнюс, , 12:55 — REGNUM Литовский Регистр причин смертности при Институте гигиены сегодня, 4 августа, рассказал об основных причинах смертности в стране в 2016 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В тройке «лидеров» — болезни кровеносной системы, злокачественные новообразования, гибель от внешних причин. Эти три категории включают в себя 83,6% всех смертей в Литве в 2016 году, общее количество которых составило 41 106.

От болезней кровеносной системы скончалось более половины из этого количества — 56,2%, от злокачественных новообразований — 19,9%, из-за внешних причин — 7,4%. В этой категории в 2016 году мужчин погибло в три раза больше, чем женщин.

В целом смертность в Литве в 2016 году по сравнению с 2015 несколько снизилась — скончалось на 670 человек меньше. Правда, стоит отметить, что и население из-за эмиграции сократилось более чем на 50 тыс. человек.