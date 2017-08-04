Производитель марихуаны заработал на покупку города в Калифорнии

Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Производство продуктов из конопли позволило владельцу американской компании American Greens Inc. приобрести в штате Калифорния город Ниптон, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что покупка собственности обошлась корпорации в пять миллионов долларов. В городе хозяева планируют развивать туризм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 июля 2017 года в Уругвае легализована марихуана. С этого дня ее можно свободно можно купить в аптеках без предъявления рецепта.

Такие меры призваны бороться с наркомафией. Теперь марихуану будут поставлять в аптеки не с черных рынков, а через госкомпании.

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