В Саратове обманутые дольщики ждут помощи от Вячеслава Володина

Саратов, , 12:44 — REGNUM Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин прибудет в Саратовскую область 4 августа, чтобы обсудить с руководством региона проблему обманутых дольщиков. Как сообщили ИА REGNUM в Минстрое региона, в реестре «проблемных» многоквартирных жилых домов находится 25 объектов.

У депутатов Государственной думы начался отпускной период, несмотря на это Вячеслав Володин посетит Саратовскую область с двухдневным рабочим визитом. Он планирует побывать на объектах социально-культурного значения в Балашовском, Балаковском, Вольском, Энгельсском районах. В Саратове спикер нижней палаты парламента совместно с врио губернаторапроведет совещание по вопросу решения проблем обманутых дольщиков. В области проблема обманутых дольщиков стоит особо остро. Согласно официальным данным, на сегодняшний день в реестре проблемных домов числится 25 объектов, из них 20 — по Саратову, два в Энгельсе и три — в Балакове. 3000 семей остались без квартир и средств. Для завершения строительства всех объектов необходимо почти 2,75 млрд рублей.

В Балашове, который посетит Вячеслав Володин, по его инициативе ведется реконструкция драматического театра. В начале сентября там состоится театральный фестиваль малых городов Саратовской области. В рамках фестиваля планируется проведение торжественного открытия новой сцены Балашовского драматического театра — одного из старейших театров области. В 2018 году ему исполняется 100 лет.

Стоит отметить, что Балашовский театр с вековой историей не имел собственного здания с 1989 года, когда оно стало непригодным для эксплуатации. Все это время театральная труппа, лишенная собственной площадки, не переставала работать. На протяжении долгих лет местная власть так и не реализовала проект по строительству новой сцены по разным причинам, хотя возможности были. Решение о строительстве нового здания для драмтеатра было принято во время прошлогодней августовской поездки Вячеслава Володина в Балашов. Тогда на встрече жители обратились с просьбой помочь в строительстве. Проект нового Балашовского театра — это подарок горожанам.

Работы по реконструкции здания, в котором разместится Балашовский драматический театр, ведутся строго по графику, к настоящему времени уже завершили отделку фасада, выполнили монтаж вентиляционного оборудования противопожарной системы, подвели к объекту теплотрассу и водовод. В ближайшее время труппа обретет свои стены. В настоящий момент идет установка механики сцены и современного театрального оборудования. Кроме того, обустраивают и прилегающую к зданию парковую зону, в которую входят центральная площадка перед театром и сквер. Во время фестиваля планируется, что на сцене драматического театра выступят артисты Государственного академического Большого театра России, Государственного театра наций, МХТ имени Чехова, Александринского театра, Балаковского ТЮЗа, Балашовского драмтеатра, Вольского драматического театра, Саратовского областного театра оперетты и театров Прихоперья (Волгоградская, Пензенская, Воронежской области).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2017 года председатель ЖСК «Гарантия» в Балаково Елена Сердешнова заявила, что дольщики Балаковского района надеются, что встреча со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным послужит началом решения их проблемы.

«Нас очень обнадеживает информация о том, что Вячеслав Володин проведет встречу с дольщиками в нашей области, — сказала Сердешнова. — Каждый знает, что он — человек дела. Если обещает решить какую-то проблему или помочь, то это обязательно выполняет. Мы, конечно, надеемся на него. За проблемой обманутых дольщиков в нашей стране мы следим внимательно. Читаем новости. Поэтому слышали и о встрече с людьми в Госдуме. Сами принимали участие в слушаниях, которые провел губернатор Валерий Радаев. В областном правительстве утверждают, что в этом вопросе требуется дополнительная поддержка. Каждый из нас надеется на успешное разрешение многолетних проблем».

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