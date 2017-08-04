Простые правила выбора арбузов и дынь: поможет чувство меры

Москва, , 12:29 — REGNUM Выбор при покупке арбузов и дынь необходимо делать с учетом некоторых несложных рекомендаций, предложенных Роспотребнадзором, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во-первых, не рекомендуется покупать арбузы и дыни на импровизированных торговых точках вдоль дорог: эти бахчи не прошли санитарную экспертизу. Не исключено, что они впитали в себя тяжелые металлы из автомобильных выхлопных газов.

Во-вторых, специалисты не советуют брать на пробу куски арбузов, поскольку можно получить заражение микроорганизмами, активно размножающимися в месте разреза.

Арбуз можно считать хорошим, если он крупный, с целостным покровом, яркой коркой, со светлым пятном на боку. Кстати, это пятно должно быть ярко желтым, даже оранжевым.

«Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами, — рекомендует ведомство. — В любом случае вам поможет чувство меры, — лучше всего выбирать арбузы среднего размера».

Отметим, что, выбирая арбуз, следует постучать по нему ладонью. При ударе согнутым пальцем хорошие арбуз издаст умеренно звонкий звук, а при сжатии - слабый хруст.

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