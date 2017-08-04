Фонд «Соцгоспроект» подал иск в суд на Навального

Москва, , 12:29 — REGNUM Фонд поддержки социально значимых госпроектов «Соцгоспроект» подал в Люблинский районный суд Москвы иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и к самому оппозиционеру. Об этом сообщил РАПСИ представитель интересов заявителя.

Поводом для обращения в суд стали отдельные утверждения из фильма «Он вам не Димон», которые, как говорится в иске, содержат ложные сведения и порочат деловую репутацию заявителя.

Фонд хочет через суд обязать Навального и ФБК опровергнуть заявления, где упоминается связь «Соцгоспроекта» с якобы коррупционной схемой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа Симоновский суд Москвы оштрафовал оппозиционера Алексея Навального на 300 тысяч рублей за нарушение правил организации митинга.

Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение порядка организации митинга».

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