Стареющий Китай: Возраст 16,7% населения КНР превышает 60 лет

Пекин, , 12:21 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным Министерством гражданских дел КНР, по итогам 2016 года на территории КНР проживало более 230,8 млн граждан в возрасте старше 60 лет, что составляет 16,7% от общей численности населения.

Согласно международной практике, в случае если численность пожилого населения превышает отметку в 10%, данное общество считается «стареющим». Из 230,8 млн стариков в Китае, возраст 150 млн человек превышает 65 лет, пишет «Синьхуа».

В докладе отмечается, что на территории страны зарегистрировано всего 140 тыс. домов для престарелых, таким образом на каждую тысячу пожилых китайцев приходится всего 31 место в домах престарелых.

Власти КНР намерены исправить данную ситуацию путем строительства и сдачи в эксплуатацию новых комплексов. По расчётам специалистов, к концу 2017 года численность подобных заведений составит 155 тыс. домов.

В докладе министерства также сообщается, что на сегодняшний день в Китае проживает более 460 тыс. сирот, однако лишь 88 тыс. детей находятся в специализированных заведениях, остальные сироты живут с дальними родственниками. Отдельные регионы КНР также испытывают огромную нехватку приютов для несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Государственный совет КНР опубликовал новый национальный план демографического развития страны на 2017−2030 гг. Согласно расчетам специалистов, к 2030 г. численность населения Китая достигнет своего пика, превысив отметку в 1,45 млрд человек.

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