Диспансеризация в Подмосковье помогла выявить 1,5 тыс. случаев онкологии

Красногорск, , 12:20 — REGNUM В Московской области показатель смертности от онкологических заболеваний за I полугодие 2017 года снизился на 26,4%, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Так, за шесть месяцев в Подмосковье от онкологии умерли на 2 056 человек меньше чем за аналогичный период 2016 года.

«С начала 2017 года в результате диспансеризации впервые выявлено 1,5 тысячи случаев онкологических заболеваний, из них почти треть — рак молочной железы. Это наиболее частая форма онкологии у женщин. Раннее выявление заболевания позволяет повысить эффективность лечения и шансы на полное излечение», — отметила Забралова.

В 2017 году в Подмосковье открылся новый хирургический корпус областного онкодиспансера в Балашихе.

В настоящее время идет установка медицинского оборудования в онкорадиологических центрах в Подольске и Балашихе, построенных в рамках государственно-частного партнерства, их открытие для пациентов запланировано до конца 2017 года.

Напомним, по итогам полугодия в Подмосковье самые низкие показатели смертности от новообразований в ЦФО, среди всех субъектов регион занимает 18-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков заявлял, что областные власти дооснащают новым диагностическим оборудованием подмосковные больницы и поликлиники. В 2016 году дооснастили девять онкологических отделений и закупили 17 единиц тяжелого оборудования.

В планах на 2017 год дооснастить 13 отделений и 146 единиц оборудования.

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