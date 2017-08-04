За два года в Нацполиции Украины сменили половину личного состава

Киев, , 11:52 — REGNUM Порядка половины сотрудников Национальной полиции Украины сменились за последние два года, заявил начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает 4 августа «112 Украина».

По его словам, смена половины состава полиции за два года является «общегосударственным достижением». Крищенко добавил, что Нацполиция также запустила патрульное и водное подразделение и смогла обеспечить безопасность на «Евровидении — 2017» «на достаточно высоком уровне».

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Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк отметил, что за последние несколько лет доверие граждан Украины к полиции выросло в десять раз — с 4−6% до 49−53%. По его словам, на данный момент Киев по сравнению со столицами стран ЕС является «более безопасным».

Напомним, в последнее время в центре Киева участились случаи убийства. Одним из последних громких убийств стал расстрел экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова возле гостиницы «Премьер Палас».

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