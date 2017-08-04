В Москве на станциях метро начнут дежурить инспекторы ЦОПМ

Москва, , 11:11 — REGNUM В Москве пассажирам метро будут оказывать помощь инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров, говорится в сообщении на официальном сайте мэрии столицы.

Сотрудники центра будут дежурить на станциях «Каховская», «Сокольники», «Третьяковская», «Парк культуры», «Комсомольская» и «Проспект мира».

Отмечается, что ранее с просьбой об организации постоянного дежурства инспекторов в метрополитене обратились сами пассажиры. Для того, чтобы получить сопровождение, было необходимо подать заранее заявку.

На указанных станциях дежурства будут проходить в вестибюлях утром с 8:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 20:00. Пункты именно на этих станциях объясняются тем, что рядом с ними расположены взрослые и детские медицинские учреждения.

В часы пик в вестибюлях будут дежурить около 10 инспекторов. Узнать их можно по ярким жилетам красного цвета с надписью «Центр обеспечения мобильности пассажиров».

Всего с начала 2017 года инспекторы оказали помощь более чем 80 тыс. маломобильных граждан. К ним стали обращаться чаще: если в июне 2016 года было подано 6,5 тыс. и заявок на сопровождение, то в июне 2017 года — свыше 10 тыс.