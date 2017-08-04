За шесть месяцев поток туристов, посетивших Алтай, вырос на 9,5%

Горно-Алтайск, , 10:52 — REGNUM Около 657 тыс. туристов посетили Алтай за первые шесть месяцев этого года, что на 9,5% больше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает 4 августа пресс-служба правительства республики.

«Количество туристов, посетивших Республику Алтай за первые шесть месяцев этого года, составило 657 тысяч человек. Это на 9,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года», — сообщает министр экономического развития и туризма региона Светлана Буйдашева.

Отмечается, что доля так называемого дикого туризма осталась на уровне прошлого года и составляет порядка 30%.

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Министр рассказала, что регион привлекателен для туристов в любое время года, но наиболее популярен активный отдых в летнее время — это уникальные по разнообразию туры и развлечения, комплексы оздоровления и спорта.

«Возможны любые виды и формы экскурсий и путешествий: рафтинг, конные походы, трекинг, скальные восхождения, дайвинг, альпинизм, полеты на дельтаплане, вертолетные туры, спелеотуризм, рыбалка и охота, этнокультурные, археологические и приключенческие туры», — добавила Буйдашева.

Также, по словам министра, в последние годы интенсивно развивается туристская инфраструктура, которая предлагает отдыхающим различные варианты размещения по уровню комфортности, от экономкласса до VIP-уровня. При этом каждый турист, исходя из своих потребностей и возможностей, может сам для себя выбрать вид отдыха.

Напомним, по итогам прошлого года Алтай посетили более 2 млн человек. Власти республики неоднократно подчёркивали, что туризм в регионе является для них одним из приоритетных направлений развития, а в регионе ежегодно появляются новые направления и виды отдыха.